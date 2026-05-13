Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Thứ Tư, 11:46, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm vay tiền của anh N.V.V. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của anh V., đối tượng tiếp tục tiếp cận anh N.V.L để vay tiền.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (Ảnh: Công an cung cấp)

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Đến giữa tháng 7/2025, Xuyến tiếp tục vay số tiền 7 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Xuyến không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân và lẩn tránh các bị hại.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Xuyến quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an TP. Cần Thơ mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: lừa đảo đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt công an Cần Thơ
