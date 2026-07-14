Bắt đối tượng phá két sắt trộm tài sản của người dân ở Hải Phòng và Quảng Ninh

Theo điều tra, Nguyễn Văn Sáng lợi dụng các hộ gia đình vắng người để cạy cửa đột nhập, đục phá két sắt, trộm tiền, vàng và tài sản có giá trị. Với thủ đoạn này, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Đối tượng Nguyễn Văn Sáng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngày 20/4, Sáng đột nhập một hộ dân tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, chiếm đoạt tiền và vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Sáng khai nhận ngoài hai vụ án xảy ra ở Quảng Ninh, đối tượng còn thực hiện một số vụ trộm tại thành phố Hải Phòng, gồm vụ trộm tài sản trị giá khoảng 216 triệu đồng tại xã An Phú ngày 28/3/2025 và vụ đục phá két sắt, chiếm đoạt 267 triệu đồng tại phường Bắc An Phụ ngày 9/7/2025.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, làm rõ các vụ án khác do Nguyễn Văn Sáng gây ra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt giam nghi phạm 2 lần khai thác cát trái phép ở Đồng Tháp VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã An Định (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Song,(sinh 1980, tại ấp Tân Thành Thượng, xã An Định) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.