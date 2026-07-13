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Khởi tố thêm 12 người liên quan 2 đường dây cá độ đặc biệt lớn ở TP.HCM

Thứ Hai, 19:16, 13/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan 2 đường dây cá độ bóng đá có quy mô hoạt động đặc biệt lớn.

Đây là 12 bị can liên quan 2 đường dây cá độ bóng đá mà Công an TP.HCM đã triệt phá trước đó. Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 97 bị can để điều tra về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

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12 bị can liên quan 2 đường dây cá độ bóng đá có quy mô hoạt động đặc biệt lớn vừa bị khởi tố. (Ảnh: CACC)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều người khác có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hồi đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập, đưa những người có liên quan về làm việc.

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Theo Công an TP.HCM đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô hoạt động đặc biệt lớn, có sự phân cấp, điều hành chặt chẽ và mở rộng trên nhiều địa phương. (Ảnh: CACC)

Quá trình đấu tranh, các nghi phạm khai Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng các đối tượng liên quan khai nhận đã nhận các tài khoản cá độ cấp “master” từ các đối tượng ở Campuchia.

Sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp “agent” và “member” để giao cho các đối tượng, con bạc trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web Bong88.com.

Video (Nguồn: CACC)

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô hoạt động đặc biệt lớn, có sự phân cấp, điều hành chặt chẽ và mở rộng trên nhiều địa phương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã triệu tập 150 người liên quan để làm rõ.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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