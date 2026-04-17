Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế

Thứ Sáu, 16:26, 17/04/2026
VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1997) bị truy nã quốc tế về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Trước đó, Nguyễn Hữu Khánh bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã nhiều lần triệu tập nhưng bị can Khánh không hợp tác, không có mặt theo giấy triệu tập.

Xác định bị can đã bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế đối với bị can Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.

bat giu doi tuong bi truy na quoc te hinh anh 1
Đối tượng bị truy nã quốc tế vừa bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 23/3/2026, Nguyễn Hữu Khánh bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh bắt sau khi được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận, vào tháng 6/2023, sau khi biết bản thân phạm tội, một phần vì trốn tránh pháp luật, một phần vì mong muốn kiếm tiền nên đã trốn sang Campuchia để tìm “việc nhẹ lương cao”. Tuy nhiên, do bản thân bị can không có trình độ nên chỉ làm công việc phụ bếp tại một khu nghi vấn có các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đã phục hồi điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.

PV/VOV-ĐBSCL
Cầm kiếm truy đuổi, dàn cảnh cướp xe tại Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng cho hay, các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi cướp xe và sử dụng trái phép vũ khí trên địa bàn.

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng cho hay, các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi cướp xe và sử dụng trái phép vũ khí trên địa bàn.

4 thanh niên đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Đa Phúc (Hà Nội) vừa tạm giữ 4 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Ba Hàng. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến xô xát, tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự địa phương.

VOV.VN - Công an xã Đa Phúc (Hà Nội) vừa tạm giữ 4 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Ba Hàng. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến xô xát, tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự địa phương.

Không trả nhà đất cho người trúng đấu giá, hai vợ chồng bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 16/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Văn Dũng (sinh năm 1972, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác".

VOV.VN - Ngày 16/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Văn Dũng (sinh năm 1972, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác".

