Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế

Trước đó, Nguyễn Hữu Khánh bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã nhiều lần triệu tập nhưng bị can Khánh không hợp tác, không có mặt theo giấy triệu tập.

Xác định bị can đã bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế đối với bị can Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.

Đối tượng bị truy nã quốc tế vừa bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 23/3/2026, Nguyễn Hữu Khánh bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh bắt sau khi được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận, vào tháng 6/2023, sau khi biết bản thân phạm tội, một phần vì trốn tránh pháp luật, một phần vì mong muốn kiếm tiền nên đã trốn sang Campuchia để tìm “việc nhẹ lương cao”. Tuy nhiên, do bản thân bị can không có trình độ nên chỉ làm công việc phụ bếp tại một khu nghi vấn có các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đã phục hồi điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.