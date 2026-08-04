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Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tài sản

Thứ Ba, 18:47, 04/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Mỹ (sinh năm 1997, ngụ Khóm 8, phường Nguyệt Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 11/4/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc có 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản trên tuyến đường nhựa thuộc ấp Tân Ngại, Tổ tuần tra Công an xã đã đến hiện trường và phát hiện Trần Ngọc Mỹ cùng Lê Hoàng Duy (sinh năm 1986, ngụ Khóm 1, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long). Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ 22,5 mét dây điện đồng (dây điện thắp sáng), 2 xe đạp mini và 1 cây kìm dùng để cắt dây điện; đồng thời mời hai đối tượng về trụ sở Công an xã để làm việc.

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Đối tượng Trần Ngọc Mỹ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh, Trần Ngọc Mỹ có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 10/2/2026. 

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long để xử lý hình sự đối với Trần Ngọc Mỹ theo quy định của pháp luật. Đối với Lê Hoàng Duy, do tính chất vi phạm và giá trị tài sản thiệt hại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an xã đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng.

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Quảng Trị khởi tố đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến OK9 – Lương Sơn TV

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên hệ thống OK9 – Lương Sơn TV năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố liên quan”; đồng thời bắt giữ, khởi tố 16 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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