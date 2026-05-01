  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giam 2 thanh niên đánh nhau gây náo loạn từ việc bóp còi xin vượt

Thứ Sáu, 14:15, 01/05/2026
Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trọng Lễ (SN 1978, ngụ phường An Phú Đông) và Phạm Hoàng Gia (SN 1994, ngụ xã Hưng Long) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ ẩu đả với người đàn ông đi bộ tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh) khi dừng đèn đỏ. Vụ việc khiến xe máy của tài xế ngã xuống đường, va vào phương tiện khác.

Công an phường An Khánh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiến hành truy xét, xác định Trần Trọng Lễ và Phạm Hoàng Gia liên quan đến vụ gây rối nên mời làm việc.

 

Qua điều tra xác định, khoảng 16h30 ngày 22/3, Gia say xỉn và được chị L.T.D.M. chở bằng xe máy chạy qua hầm Thủ Thiêm hướng từ đường Võ Văn Kiệt qua Mai Chí Thọ.

Lúc này, Lễ chạy xe máy phía sau, liên tục bấm còi để xin vượt. Do đường đông, thấy Lễ liên tục bấm còi, Gia quay lại chửi.

Khi ra khỏi đường hầm vượt sông Sài Gòn, Lễ vượt lên, chạy xe song song với Gia và chửi lại rồi tăng ga bỏ đi. Khi đến giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, Lễ dừng xe chờ đèn đỏ, chị M. cũng chở Gia đến.

Hai đối tượng lúc bị bắt.

Gia xuống xe, đi bộ về hướng của Lễ và 2 bên xô xát. Trong lúc đánh nhau, Lễ và Gia làm xe máy của một người dân ngã xuống đường.

Tuy nhiên, 2 đối tượng vẫn tiếp tục giằng co, đánh nhau. Chị M. cùng một số người dân can ngăn rồi 2 bên rời đi.

Theo cơ quan điều tra, việc Lễ và Gia đánh nhau tại nơi có nhiều xe cộ lưu thông đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến dư luận, an toàn xã hội, an ninh trật tự tại địa phương; thể hiện sự xem thường pháp luật nên đã khởi tố, bắt giam đối tượng để răn đe, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo Bùi Tư/Báo Công an TP.HCM
Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị
Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 11 bị can liên quan vụ tụ tập hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 11 bị can liên quan vụ tụ tập hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên
Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên

Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Đà Nẵng khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên đường 2 Tháng 9
Đà Nẵng khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên đường 2 Tháng 9

VOV.VN - Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhanh chóng làm rõ vụ việc các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường vào rạng sáng ngày 29/3/2026.

Đà Nẵng khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên đường 2 Tháng 9

Đà Nẵng khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên đường 2 Tháng 9

VOV.VN - Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhanh chóng làm rõ vụ việc các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường vào rạng sáng ngày 29/3/2026.

