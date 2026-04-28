中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giam kẻ giở trò đồi bại với bé gái rồi bỏ trốn

Thứ Ba, 08:42, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lê Minh Hận (38 tuổi) thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 14 tuổi ở Khánh Hòa rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Lê Minh Hận (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo công an, khoảng 0h40 ngày 23/3, cháu T. (14 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đang ngủ ở nhà một mình thì cảm thấy đau rát ở bộ phận sinh dục nên tỉnh giấc, lúc này cháu T. phát hiện Lê Minh Hận đang ở trong phòng nên hoảng hốt truy hô.

Lê Minh Hận khi bị bắt
Lê Minh Hận khi bị bắt

Thời điểm này, nạn nhân bị tên này dùng tay tát và dùng gối, chăn đè lên mặt khống chế rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, kẻ này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn cháu T. được người nhà đưa Công an xã Vạn Hưng trình báo.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp Công an xã Vạn Hưng triển khai lực lượng thu thập thông tin, tài liệu, dấu vết hiện trường, truy tìm Hận.

Tại cơ quan công an, Hận đã khai nhận hành vi hiếp dâm cháu T. Qua điều tra mở rộng, công an xác định Lê Minh Hận còn thực hiện các vụ trộm cắp tài sản các hộ dân ở các khu vực thưa thớt dân cư vào ban đêm trên địa bàn xã Vạn Thắng.

Tại nơi ở của người này, công an đã thu giữ nhiều tang vật như bình xịt hơi cay, kiềm... Vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Minh/VTC News
Tag: Khánh Hòa vụ án xâm hại trẻ em
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại Hà Tĩnh
Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức truy tìm một người đàn ông trú tại địa phương để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”, xảy ra trên địa bàn xã Sơn Tiến.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại Hà Tĩnh

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức truy tìm một người đàn ông trú tại địa phương để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”, xảy ra trên địa bàn xã Sơn Tiến.

Hành vi ngoại tình sẽ tăng gấp đôi mức phạt từ 18/5
Hành vi ngoại tình sẽ tăng gấp đôi mức phạt từ 18/5

VOV.VN - Theo quy định mới, người đang có vợ, chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác có thể bị phạt 5-10 triệu đồng, gấp đôi mức cũ là 3-5 triệu đồng.

Hành vi ngoại tình sẽ tăng gấp đôi mức phạt từ 18/5

Hành vi ngoại tình sẽ tăng gấp đôi mức phạt từ 18/5

VOV.VN - Theo quy định mới, người đang có vợ, chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác có thể bị phạt 5-10 triệu đồng, gấp đôi mức cũ là 3-5 triệu đồng.

Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P
Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.

Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật