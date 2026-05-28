Bắt giam Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Sonadezi

Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp - Sonadezi, TP Đồng Nai vừa thông báo về việc bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng ban Kiểm soát của tổng công ty này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bà Phượng bị cáo buộc về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hiện, ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty tạm thời phụ trách điều hành hoạt động Ban cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Trụ sở Sonadezi ở TP Đồng Nai. (Ảnh khai thác)

Sonadezi là doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp, hiện do UBND TP Đồng Nai nắm hơn 99,5% vốn điều lệ.

Trong quý I/2026, Sonadezi có doanh thu đạt 1.295 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế tổng công ty thu về đạt 336 tỷ đồng, giảm 32%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Sonadezi đạt doanh thu 6.021 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm 2025.