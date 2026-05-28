Cải chính

Bắt giam Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Sonadezi

Thứ Năm, 20:52, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng ban Kiểm soát của Tổng công ty Sonadezi.

Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp - Sonadezi, TP Đồng Nai vừa thông báo về việc bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng ban Kiểm soát của tổng công ty này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bà Phượng bị cáo buộc về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hiện, ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty tạm thời phụ trách điều hành hoạt động Ban cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Trụ sở Sonadezi ở TP Đồng Nai. (Ảnh khai thác)

Sonadezi là doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp, hiện do UBND TP Đồng Nai nắm hơn 99,5% vốn điều lệ.

Trong quý I/2026, Sonadezi có doanh thu đạt 1.295 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế tổng công ty thu về đạt 336 tỷ đồng, giảm 32%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Sonadezi đạt doanh thu 6.021 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm 2025. 

Lưu Sơn/VOV TP.HCM
Kiến nghị làm rõ nguyên nhân nứt gãy chung cư 36 tầng ở TPHCM để xử lý dứt điểm

VOV.VN - Nhiều người dân khu vực đồi Đức Mẹ, phường Long Hương (TP.Bà Rịa cũ), TP.HCM phản ánh, thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh, có một đoạn đường chỉ dài 100 mét mà hơn 5 năm nay chưa thi công xong, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và an toàn giao thông.

VOV.VN - Ngày 25/5, Công an phường Phú Mỹ (TP. Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), TP.HCM thông tin, lực lượng công an phường vừa triệt xóa một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

