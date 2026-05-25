Bắt tạm giam Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá bị bắt để điều tra về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện, lực lượng chức năng chưa cung cấp thêm thông tin về vai trò của ông Dương Sơn Bá trong vụ án.

Theo cơ quan điều tra, hàng loạt nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép và môi trường nằm trong diện phát sinh khí thải, nước thải với quy mô lớn.

Tuy nhiên, dữ liệu môi trường được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, biến các chỉ số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong ngưỡng an toàn.

Cơ quan điều tra cho rằng, dù các thiết bị quan trắc được niêm phong, tích hợp camera giám sát, trên thực tế vẫn có nhiều trạm bị chỉnh sửa kết quả, thậm chí có hành vi can thiệp từ xa.