Bắt tạm giam Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá

Thứ Hai, 15:11, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá bị bắt để điều tra về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện, lực lượng chức năng chưa cung cấp thêm thông tin về vai trò của ông Dương Sơn Bá trong vụ án.

bat tam giam tong giam doc nhiet dien hai phong duong son ba hinh anh 1
Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá

Theo cơ quan điều tra, hàng loạt nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép và môi trường nằm trong diện phát sinh khí thải, nước thải với quy mô lớn.

Tuy nhiên, dữ liệu môi trường được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, biến các chỉ số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong ngưỡng an toàn.

Cơ quan điều tra cho rằng, dù các thiết bị quan trắc được niêm phong, tích hợp camera giám sát, trên thực tế vẫn có nhiều trạm bị chỉnh sửa kết quả, thậm chí có hành vi can thiệp từ xa.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Dương Sơn Bá Nhiệt điện Hải Phòng Bộ Công an
Công an TP.HCM triệt xóa tụ điểm ma túy ở Vũng Tàu, khởi tố 50 đối tượng
VOV.VN - Từ việc kiểm tra một quán bar ở phường Vũng Tàu, Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, triệt phá, khởi tố 50 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại đám ma, người đàn ông bị khởi tố về tội giết người
VOV.VN - Vì mâu thuẫn khi dự đám ma tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, một người đàn ông đã dùng dao đâm người cùng thôn gây thương tích 43%. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy
VOV.VN - Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền liên quan nữ CEO công ty Nhật Nam - Vũ Thị Thúy là một trong những vụ có số lượng bị hại nhiều nhất trong lịch sử, với hơn 43.000 người.

