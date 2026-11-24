Cao Ngọc Sáng được biết đến với biệt danh Sáng "con", là một "giang hồ mạng" chuyên sản xuất các video, clip về mối quan hệ ngầm, giang hồ. Tài khoản Facebook của đối tượng này có khoảng 200.000 người theo dõi. Trên TikTok, tài khoản của Sáng "con" cũng sở hữu khoảng 40.000 lượt theo dõi.

Nội dung trên các tài khoản mạng xã hội của Sáng "con" chủ yếu xoay quanh hình ảnh cá nhân và những clip ngắn mang màu sắc "giang hồ". Nhân vật này thường xuất hiện với ngoại hình xăm trổ và tạo dựng phong cách đặc trưng trong các bài đăng.

Trong những clip được đăng tải, Sáng "con" thường đề cập đến tình nghĩa anh em, cách đối nhân xử thế và những câu chuyện được thể hiện như những "bài học cuộc sống".

Đối tượng Cao Ngọc Sáng tại cơ quan điều tra.

Bên cạnh hình ảnh đời thường, Sáng "con" còn xuất hiện trong các clip được xây dựng theo dạng những câu chuyện ngắn. Nội dung xoay quanh các mối quan hệ giữa những người được gọi là "anh em", cách cư xử và những quan niệm về "tình nghĩa giang hồ". Cách thể hiện này giúp các tài khoản mạng xã hội của Sáng "con" hút một lượng người xem và theo dõi.

Sau khi Cao Ngọc Sáng bị bắt giữ, vụ việc được chuyển đến CQĐT CATP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đến nay, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Cao Ngọc Sáng và 5 bị can khác để điều tra về các tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.