Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vào 2h ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), lực lượng Hải quan và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Lê Xuân Hưng bị Cơ quan Công an điều tra, bắt giữ

Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Xuân Hưng (sinh năm 1999, quê xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An), hiện thuê trọ tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Hưng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành xong án phạt tù ngày 29/4/2024.

Ma túy dưới dạng cần sa

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nguồn cung cấp cần sa từ Thái Lan về Ninh Bình là một đối tượng đang sinh sống tại Thái Lan. Hưng có nhiệm vụ nhận ma túy được vận chuyển từ Thái Lan về, cất giấu, chia nhỏ rồi giao cho khách theo chỉ đạo của đối tượng này. Tiền thu được từ việc bán ma túy sẽ được các đối tượng phân chia.

Công cụ để Lê Xuân Hưng chia nhỏ, đóng gói cần sa

Đáng chú ý, 20 kg cần sa được các đối tượng cất giấu tinh vi bên trong những xô bột giặt nhập ngoại nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.

Ma túy dưới dạng Cần sa được các đối tượng ngụy trang tinh vi trong các xô bột giặt nhập ngoại để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.