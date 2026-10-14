Bắt giữ 11 đối tượng liên quan các vụ trộm cắp xe máy tại Nghệ An

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vinh Phú phát hiện hai nhóm gồm 11 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp xe mô tô tại các phường trung tâm tỉnh Nghệ An và khu vực lân cận. Các đối tượng trú tại tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Nghệ An; trong đó, phần lớn còn ở độ tuổi thanh, thiếu niên.

Nhóm 5 đối tượng cùng số tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngày 28/9/2026, Công an phường Vinh Phú bắt giữ 5 đối tượng, gồm: N.P.P. (sinh năm 2011), trú tại phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh; H.C.C. (sinh năm 2009), trú tại xã Đức Thọ; N.Q.A. (sinh năm 2009), trú tại xã Đức Thịnh; Trần Bảo Khanh và Nguyễn Đức Phú Quý (cùng sinh năm 2007), trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 3/10/2026, Công an phường Vinh Phú bắt giữ thêm 6 đối tượng, gồm: P.H.B. (sinh năm 2011), trú tại thôn Nghĩa Hùng; H.T.T. (sinh năm 2010); B.H.L. (sinh năm 2011); N.V.Đ. (sinh năm 2009); T.V.H. (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Quỳnh Phú; và N.V.Q.Đ. (sinh năm 2009), trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nhóm 6 đối tượng cùng số tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nhằm bán tài sản lấy tiền tiêu xài hoặc sử dụng làm phương tiện đi lại.

Hiện, Công an phường Vinh Phú tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.