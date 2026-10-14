English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ 11 đối tượng liên quan các vụ trộm cắp xe máy tại Nghệ An

Thứ Tư, 12:16, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hai nhóm gồm 11 đối tượng trú tại nhiều địa phương, phần lớn ở độ tuổi thanh, thiếu niên, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vinh Phú phát hiện hai nhóm gồm 11 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp xe mô tô tại các phường trung tâm tỉnh Nghệ An và khu vực lân cận. Các đối tượng trú tại tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Nghệ An; trong đó, phần lớn còn ở độ tuổi thanh, thiếu niên.

bat giu 11 doi tuong lien quan cac vu trom cap xe may tai nghe an hinh anh 1
Nhóm 5 đối tượng cùng số tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngày 28/9/2026, Công an phường Vinh Phú bắt giữ 5 đối tượng, gồm: N.P.P. (sinh năm 2011), trú tại phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh; H.C.C. (sinh năm 2009), trú tại xã Đức Thọ; N.Q.A. (sinh năm 2009), trú tại xã Đức Thịnh; Trần Bảo Khanh và Nguyễn Đức Phú Quý (cùng sinh năm 2007), trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 3/10/2026, Công an phường Vinh Phú bắt giữ thêm 6 đối tượng, gồm: P.H.B. (sinh năm 2011), trú tại thôn Nghĩa Hùng; H.T.T. (sinh năm 2010); B.H.L. (sinh năm 2011); N.V.Đ. (sinh năm 2009); T.V.H. (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Quỳnh Phú; và N.V.Q.Đ. (sinh năm 2009), trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

bat giu 11 doi tuong lien quan cac vu trom cap xe may tai nghe an hinh anh 2
Nhóm 6 đối tượng cùng số tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nhằm bán tài sản lấy tiền tiêu xài hoặc sử dụng làm phương tiện đi lại. 

Hiện, Công an phường Vinh Phú tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội
Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Thanh Oai (Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan.

Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Thanh Oai (Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan.

Khởi tố 3 đối tượng ở Hà Tĩnh ra Nghệ An trộm cắp xe máy
Khởi tố 3 đối tượng ở Hà Tĩnh ra Nghệ An trộm cắp xe máy

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm này bị xác định gây ra 2 vụ trộm xe mô tô tại Nghệ An rồi đưa các phương tiện về Hà Tĩnh.

Khởi tố 3 đối tượng ở Hà Tĩnh ra Nghệ An trộm cắp xe máy

Khởi tố 3 đối tượng ở Hà Tĩnh ra Nghệ An trộm cắp xe máy

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm này bị xác định gây ra 2 vụ trộm xe mô tô tại Nghệ An rồi đưa các phương tiện về Hà Tĩnh.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Nhổn, Hà Nội
Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Nhổn, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 1/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Xuân Phương đã phối hợp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy xảy ra tại khu vực chợ Nhổn, phường Xuân Phương.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Nhổn, Hà Nội

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Nhổn, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 1/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Xuân Phương đã phối hợp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy xảy ra tại khu vực chợ Nhổn, phường Xuân Phương.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật