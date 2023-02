Bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã

Ngày 15/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an huyện Hạ Lang, đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang bắt giữ Phạm Thị Thuý (SN 1977, địa chỉ Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng) về hành vi “môi giới mại dâm” theo quyết định truy nã của cơ quan thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Phạm Thị Thúy

Tiếp đó, ngày 16/2, đơn vị phối hợp với Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng bắt đối tượng Phạm Quang Thêm (SN 1991, địa chỉ Lương Sơn, thành phố Sông Công, Thái Nguyên) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Phạm Quang Thêm

Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.