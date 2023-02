Bắt đối tượng truy nã sau gần 5 năm lẩn trốn

Trịnh Thị Thanh tại Công an quận Lê Chân. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, lúc 12h10 ngày 1/2, Tổ công tác HP22 Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) phát hiện và bắt giữ Trịnh Thị Thanh (SN 1971, đăng ký thường trú tại số 2 lô B26, khu D5 phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng), là đối tượng đang có Lệnh truy nã về tội đánh bạc.

Trước đó, khoảng tháng 5/2018, Trịnh Thị Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi phạm tội và bị Công an Thành phố Hải Phòng ra Quyết định truy nã.

Hiện, Trịnh Thị Thanh đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định./.