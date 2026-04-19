Bắt giữ 2 đối tượng mang súng tự chế và kích điện đi trộm chó

Chủ Nhật, 11:53, 19/04/2026
VOV.VN - Ngày 19/4, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, trong quá trình tuần tra, Công an phường Tân An vừa khống chế và bắt giữ thành công hai đối tượng trộm chó đang trên đường chở chó đi tiêu thụ.

Theo đó, vào lúc 2h30 ngày 18/4, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm Công an phường Tân An phát hiện hai đối tượng điều khiển phương tiện có biểu hiện nghi vấn tại khu vực giao lộ đường Nguyễn Văn Linh- 3/2.

Khi phát hiện lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe kiểm tra, các đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Tổ công tác lập tức triển khai truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công hai đối tượng khi di chuyển đến khu vực đường Lý Tự Trọng.

bat giu 2 doi tuong mang sung tu che va kich dien di trom cho hinh anh 1
2 đối tượng Vũ và Hậu tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Vũ (SN 1993), thường trú phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ và Phạm Minh Hậu (SN 1999), thường trú xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tang vật thu giữ từ hai đối tượng này gồm một bao vải chứa 10 con chó, một súng tự chế và một bộ kích điện.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm chó tại khu vực từ ngã ba Cái Tắc đến địa bàn phường Ngã Bảy, trên đường tìm nơi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Cần Thơ trộm chó trộm cắp tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chó tại Đắk Lắk
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chó tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chó tại Đắk Lắk

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chó tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn.

Công an Hà Nội tìm chủ 33 con chó trong vụ trộm lớn
Công an Hà Nội tìm chủ 33 con chó trong vụ trộm lớn

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đa Phúc đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời phát đi thông báo tìm bị hại và chủ sở hữu số tang vật là 33 con chó vừa được thu giữ.

Công an Hà Nội tìm chủ 33 con chó trong vụ trộm lớn

Công an Hà Nội tìm chủ 33 con chó trong vụ trộm lớn

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đa Phúc đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời phát đi thông báo tìm bị hại và chủ sở hữu số tang vật là 33 con chó vừa được thu giữ.

2 tên trộm chó chống trả lực lượng công an khi bị truy bắt
2 tên trộm chó chống trả lực lượng công an khi bị truy bắt

VOV.VN - Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ vụ 2 tên trộm chó ở nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2 tên trộm chó chống trả lực lượng công an khi bị truy bắt

2 tên trộm chó chống trả lực lượng công an khi bị truy bắt

VOV.VN - Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ vụ 2 tên trộm chó ở nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

