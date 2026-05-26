Truy tố cựu thẩm phán nhận hàng trăm triệu đồng để tuyên "án treo" cho bị cáo

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu thẩm phán về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”, liên quan đến vụ án nhận tiền cho 3 bị cáo được hưởng "án treo".

Các bị can trong vụ án gồm: Vũ Văn Tú (SN 1974, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 354 và điểm đ, e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Duy Đức (SN 1979, cựu Thẩm phán, Phó Chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Hoàng Kim Khánh (SN 1977, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk)

Theo cáo trạng, quá trình giải quyết theo thủ tục phúc thẩm vụ án Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”, các bị can nói trên đã có hành vi nhận hàng trăm triệu đồng để cho bị cáo được hưởng án treo.

Cáo trạng xác định, Trần Duy Đức (Thẩm phán, Phó Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột) đã nhận 490 triệu đồng và đưa cho Hoàng Kim Khánh (Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 480 triệu đồng. Khánh đã đưa cho Vũ Văn Tú - Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa 250 triệu đồng.

Ngày 20/5/2024, Vũ Văn Tú đã xét xử tuyên án cho 3 bị cáo được hưởng án treo theo thỏa thuận.

Quá trình điều tra, các bị can Trần Duy Đức, Hoàng Kim Khánh, Vũ Văn Tú đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội liên quan đến việc nhận tiền để xét xử phúc thẩm cho 3 bị cáo Quang, Bình, Tân được hưởng án treo.