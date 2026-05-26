Cải chính

Truy tố cựu thẩm phán nhận hàng trăm triệu đồng để tuyên "án treo" cho bị cáo

Thứ Ba, 15:17, 26/05/2026
VOV.VN - Sau khi nhận 250 triệu đồng trong năm 2024, Vũ Văn Tú (khi đó là Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên án treo cho bị cáo theo thỏa thuận.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu thẩm phán về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”, liên quan đến vụ án nhận tiền cho 3 bị cáo được hưởng "án treo".

Các bị can trong vụ án gồm: Vũ Văn Tú (SN 1974, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 354 và điểm đ, e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Duy Đức (SN 1979, cựu Thẩm phán, Phó Chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Hoàng Kim Khánh (SN 1977, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự.

truy to cuu tham phan nhan hang tram trieu dong de tuyen an treo cho bi cao hinh anh 1
Bị can Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk)

Theo cáo trạng, quá trình giải quyết theo thủ tục phúc thẩm vụ án Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”, các bị can nói trên đã có hành vi nhận hàng trăm triệu đồng để cho bị cáo được hưởng án treo.

Cáo trạng xác định, Trần Duy Đức (Thẩm phán, Phó Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột) đã nhận 490 triệu đồng và đưa cho Hoàng Kim Khánh (Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 480 triệu đồng. Khánh đã đưa cho Vũ Văn Tú - Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa 250 triệu đồng.

Ngày 20/5/2024, Vũ Văn Tú đã xét xử tuyên án cho 3 bị cáo được hưởng án treo theo thỏa thuận.

Quá trình điều tra, các bị can Trần Duy Đức, Hoàng Kim Khánh, Vũ Văn Tú đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội liên quan đến việc nhận tiền để xét xử phúc thẩm cho 3 bị cáo Quang, Bình, Tân được hưởng án treo.

Trọng Phú/VOV.VN
Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe, bắn vỡ kính ô tô ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng xe ô tô rượt đuổi, chặn đầu phương tiện và dùng súng tự chế bắn gây hư hỏng tài sản.

Vụ bắn chết người ở TPHCM: 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

VOV.VN - Trưa 26/5, Công an TP.HCM tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra tối 21/5 trước nhà hàng hải sản trên đường Trương Định, phường Bến Thành. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi họp báo.

Công an mật phục xuyên đêm, tóm gọn đối tượng trộm chó

VOV.VN - Sáng 26/5, lãnh đạo Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mật phục, bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm chó trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

