  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giữ nhanh đôi nam nữ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 08:16, 02/05/2026
VOV.VN - Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp tiệm vàng trưa 1/5 tại xã Đức Thọ.

Trước đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, tại tiệm vàng Huế Thương (thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), một phụ nữ khoảng 35–40 tuổi vào hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ/nhẫn.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng cầm 2 nhẫn vàng tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng) rồi bất ngờ bỏ chạy. Chủ tiệm phát hiện, lập tức truy đuổi, giằng co và hô hoán.

Bắt giữ Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Cùng thời điểm, một nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám (BKS: 38D1-138.38) đã lao vào dùng dao nhọn dài khoảng 40cm tấn công, đe dọa những người xung quanh nhằm giải vây cho đồng bọn. Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, hai đối tượng buộc phải bỏ lại phương tiện, chạy bộ tẩu thoát vào các khu vực lân cận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và các địa bàn giáp ranh khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ công tác được lập, tổ chức chốt chặn các tuyến giao thông trọng điểm, đồng thời rà soát, truy vết theo dấu vết nóng.

Bắt giữ Trần Văn Dũng.

Sau 8 giờ, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ cả 2 nghi phạm. Qua điều tra nhanh, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng là Trần Văn Dũng (SN 06/5/1987; quê quán tại xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 10/5/1980, trú tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ). Bước đầu, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Triệt phá băng nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, qua công tác xác minh, đơn vị phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do Vi Thị Giàu, trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cầm đầu, với khoảng 10 đối tượng tham gia.

Bá Thăng/VOV.VN
Bắt tên cướp có 4 tiền án, cướp tài sản giữa cầu Rạch Miễu 2 ở Đồng Tháp

VOV.VN - Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Lê Văn Cang (sinh 1985, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp)  về hành vi cướp tài sản và đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng cướp giật tài sản tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1991, thường trú tại ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên cướp tài sản người đi đường

VOV.VN - Từ ngày 4 - 12/4, các đối tượng sử dụng dao đe dọa, khống chế bị hại thực hiện trót lọt 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

