Bắt giữ nhanh đôi nam nữ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, tại tiệm vàng Huế Thương (thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), một phụ nữ khoảng 35–40 tuổi vào hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ/nhẫn.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng cầm 2 nhẫn vàng tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng) rồi bất ngờ bỏ chạy. Chủ tiệm phát hiện, lập tức truy đuổi, giằng co và hô hoán.

Bắt giữ Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Cùng thời điểm, một nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám (BKS: 38D1-138.38) đã lao vào dùng dao nhọn dài khoảng 40cm tấn công, đe dọa những người xung quanh nhằm giải vây cho đồng bọn. Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, hai đối tượng buộc phải bỏ lại phương tiện, chạy bộ tẩu thoát vào các khu vực lân cận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và các địa bàn giáp ranh khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ công tác được lập, tổ chức chốt chặn các tuyến giao thông trọng điểm, đồng thời rà soát, truy vết theo dấu vết nóng.

Bắt giữ Trần Văn Dũng.

Sau 8 giờ, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ cả 2 nghi phạm. Qua điều tra nhanh, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng là Trần Văn Dũng (SN 06/5/1987; quê quán tại xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 10/5/1980, trú tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ). Bước đầu, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.