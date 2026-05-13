中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ đối tượng đập phá 6 hũ cốt của người quá cố

Thứ Tư, 14:30, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Do nghi ngờ “vợ hờ” có nhân tình, Đặng Viết Văn không chỉ hành hung người phụ nữ này mà còn đập phá 6 hũ cốt của gia đình nạn nhân.

Ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp Công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng Đặng Viết Văn (SN 1980, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Theo điều tra ban đầu, Đặng Viết Văn và một người phụ nữ tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu chung sống với nhau như vợ chồng khoảng 3 năm nay. Thời gian gần đây, do nảy sinh ghen tuông, nghi ngờ người phụ nữ có quan hệ tình cảm với người khác nên Văn thường xuyên gây gổ.

bat giu doi tuong dap pha 6 hu cot cua nguoi qua co hinh anh 1
Đối tượng phá nát 6 hũ cốt của người đã mất bị cơ quan công an bắt giữ

Đỉnh điểm vào đêm 11/5, sau khi hành hung người phụ nữ, Văn đã đập phá 6 hũ cốt của gia đình nạn nhân đang được để tạm chờ xây nhà mồ. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Tháp và VKSND khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai lực lượng truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 13/5, lực lượng chức năng xác định được nơi lẩn trốn và bắt giữ Đặng Viết Văn khi đối tượng đang có mặt tại xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh.

Hiện đối tượng đã được di lý về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: đập phá công an Đồng Tháp ghen tuông hành hung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành
Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bé với nhiều vết bầm tím ở mắt và chân lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bé với nhiều vết bầm tím ở mắt và chân lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh
Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật