Bắt giữ đối tượng đập phá 6 hũ cốt của người quá cố

Ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp Công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng Đặng Viết Văn (SN 1980, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Theo điều tra ban đầu, Đặng Viết Văn và một người phụ nữ tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu chung sống với nhau như vợ chồng khoảng 3 năm nay. Thời gian gần đây, do nảy sinh ghen tuông, nghi ngờ người phụ nữ có quan hệ tình cảm với người khác nên Văn thường xuyên gây gổ.

Đối tượng phá nát 6 hũ cốt của người đã mất bị cơ quan công an bắt giữ

Đỉnh điểm vào đêm 11/5, sau khi hành hung người phụ nữ, Văn đã đập phá 6 hũ cốt của gia đình nạn nhân đang được để tạm chờ xây nhà mồ. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Tháp và VKSND khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai lực lượng truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 13/5, lực lượng chức năng xác định được nơi lẩn trốn và bắt giữ Đặng Viết Văn khi đối tượng đang có mặt tại xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh.

Hiện đối tượng đã được di lý về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.