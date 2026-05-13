Khởi tố 4 tài xế dùng thiết bị “phá sóng” chiếm đoạt tiền cước của hãng Taxi

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình và rà soát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn xuất hiện hoạt động mua bán thiết bị điện tử có khả năng vô hiệu hóa hệ thống giám sát trên xe taxi điện. Cùng thời điểm, Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM (Taxi Xanh SM) cũng có đơn trình báo về việc một số tài xế sử dụng thiết bị “phá sóng” để can thiệp vào hệ thống cảm biến hồng ngoại “Mắt thần” được lắp trên xe điện VinFast nhằm gian lận cước vận chuyển.

Nhóm 4 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Theo đại diện Công ty GSM, hệ thống “Mắt thần” có chức năng nhận diện hành khách ngồi trên ghế phụ và hàng ghế sau để kiểm soát hoạt động vận hành. Tuy nhiên, khi sử dụng thiết bị “phá sóng”, hệ thống không thể ghi nhận có khách trên xe, tạo điều kiện để tài xế chiếm đoạt tiền cước của công ty.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm: Trịnh Ngọc Chiến (SN 1992, trú xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), Đinh Quý Dương (SN 1996, trú phường Sông Công, Thái Nguyên), Nguyễn Trung Thành (SN 1990, trú phường Phổ Yên, Thái Nguyên) đang sử dụng thiết bị “phá sóng” khi chở khách. Đồng thời, cơ quan điều tra xác định Ma Khánh Hùng là người mua bán, cung cấp thiết bị cho các tài xế để kiếm lời. Tang vật thu giữ gồm 8 thiết bị điện tử dùng để can thiệp trái phép vào hệ thống vận hành của Taxi Xanh SM cùng nhiều vật chứng liên quan.

Thiết bị phá sóng các đối tượng sử dụng (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần sử dụng thiết bị này để gian lận cước vận chuyển. Theo điều tra, Ma Khánh Hùng từng là tài xế của Công ty GSM. Sau khi bị phát hiện sử dụng thiết bị “phá sóng” và cho thôi việc, Hùng đã tìm mua thiết bị trên mạng xã hội rồi bán lại cho nhiều tài xế với giá từ 500.000 đến 900.000 đồng mỗi thiết bị.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, mở rộng.