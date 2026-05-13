中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 4 tài xế dùng thiết bị “phá sóng” chiếm đoạt tiền cước của hãng Taxi

Thứ Tư, 12:50, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình và rà soát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn xuất hiện hoạt động mua bán thiết bị điện tử có khả năng vô hiệu hóa hệ thống giám sát trên xe taxi điện. Cùng thời điểm, Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM (Taxi Xanh SM) cũng có đơn trình báo về việc một số tài xế sử dụng thiết bị “phá sóng” để can thiệp vào hệ thống cảm biến hồng ngoại “Mắt thần” được lắp trên xe điện VinFast nhằm gian lận cước vận chuyển.

khoi to 4 tai xe dung thiet bi pha song chiem doat tien cuoc cua hang taxi hinh anh 1
Nhóm 4 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Theo đại diện Công ty GSM, hệ thống “Mắt thần” có chức năng nhận diện hành khách ngồi trên ghế phụ và hàng ghế sau để kiểm soát hoạt động vận hành. Tuy nhiên, khi sử dụng thiết bị “phá sóng”, hệ thống không thể ghi nhận có khách trên xe, tạo điều kiện để tài xế chiếm đoạt tiền cước của công ty.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm: Trịnh Ngọc Chiến (SN 1992, trú xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), Đinh Quý Dương (SN 1996, trú phường Sông Công, Thái Nguyên), Nguyễn Trung Thành (SN 1990, trú phường Phổ Yên, Thái Nguyên) đang sử dụng thiết bị “phá sóng” khi chở khách. Đồng thời, cơ quan điều tra xác định Ma Khánh Hùng là người mua bán, cung cấp thiết bị cho các tài xế để kiếm lời. Tang vật thu giữ gồm 8 thiết bị điện tử dùng để can thiệp trái phép vào hệ thống vận hành của Taxi Xanh SM cùng nhiều vật chứng liên quan.

khoi to 4 tai xe dung thiet bi pha song chiem doat tien cuoc cua hang taxi hinh anh 2
Thiết bị phá sóng các đối tượng sử dụng (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần sử dụng thiết bị này để gian lận cước vận chuyển. Theo điều tra, Ma Khánh Hùng từng là tài xế của Công ty GSM. Sau khi bị phát hiện sử dụng thiết bị “phá sóng” và cho thôi việc, Hùng đã tìm mua thiết bị trên mạng xã hội rồi bán lại cho nhiều tài xế với giá từ 500.000 đến 900.000 đồng mỗi thiết bị.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Taxi Thái Nguyên công an tỉnh gian lận cước giám sát
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành
Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bé với nhiều vết bầm tím ở mắt và chân lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bé với nhiều vết bầm tím ở mắt và chân lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh
Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật