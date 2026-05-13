Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng
VOV.VN - Sáng 13/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an phường Hồng Bàng vừa bắt giữ và bàn giao một đối tượng người Trung Quốc bị truy nã.
Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hồng Bàng đã xác định và bắt giữ Yang Qing Tao (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc). Đối tượng này bị Công an tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc) ra quyết định truy nã từ ngày 29/6/2024 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và Bộ Công an, Công an phường Hồng Bàng phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao đối tượng cho phía Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.