Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng

Thứ Tư, 14:34, 13/05/2026
VOV.VN - Sáng 13/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an phường Hồng Bàng vừa bắt giữ và bàn giao một đối tượng người Trung Quốc bị truy nã.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hồng Bàng đã xác định và bắt giữ Yang Qing Tao (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc). Đối tượng này bị Công an tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc) ra quyết định truy nã từ ngày 29/6/2024 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng bàn giao  đối tượng Yang Qing Tao (đánh dấu X) cho phía Công an Trung Quốc. Ảnh: Công an Hải Phòng

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và Bộ Công an, Công an phường Hồng Bàng phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao đối tượng cho phía Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.

 

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng
VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đối tượng Bùi Đình Khánh và đồng phạm hầu tòa

Sáng 13/5, Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm được dẫn giải tới TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử sơ thẩm trong vụ án ma túy và sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến một thiếu tá công an hy sinh.

