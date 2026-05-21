  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giữ đối tượng trộm hơn 100 triệu đồng sau 4 giờ báo án

Thứ Năm, 18:14, 21/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lễ (sinh năm 2003, trú tại thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào sáng ngày 14/5/2026, chị N.T.Đ (sinh năm 1974, cùng trú tại thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh) bàng hoàng phát hiện gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy đi hơn 70 triệu đồng tiền mặt và 04 chiếc nhẫn vàng. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Phan Văn Lễ bị bắt giữ (ảnh CANA)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người bị hại, Công an xã Quỳnh Anh đã lập tức triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát các dấu vết và truy xét theo dấu vết nóng của đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ chưa đầy 4 giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tóm gọn đối tượng tình nghi là Phan Văn Lễ.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong bệnh viện

VOV.VN - Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Hận (SN 1985) về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân đi khám bệnh để lấy trộm điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét, thu hồi tài sản do Lễ trộm cắp (ảnh CANA)

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lễ, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng 4 chỉ vàng. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phan Văn Lễ đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận, ngay sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sỹ Đức/VOV1
Bắt đối tượng thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.

Bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và triệu tập đối tượng Nguyễn Quang Lực (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Hoà Cường.

Khởi tố thanh niên nhiều lần từ Huế vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản

VOV.VN - Ngày 14/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Công Trọng (sinh năm 2001, trú xã Phú Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

