Bắt giữ đối tượng trộm hơn 100 triệu đồng sau 4 giờ báo án

Trước đó, vào sáng ngày 14/5/2026, chị N.T.Đ (sinh năm 1974, cùng trú tại thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh) bàng hoàng phát hiện gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy đi hơn 70 triệu đồng tiền mặt và 04 chiếc nhẫn vàng. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người bị hại, Công an xã Quỳnh Anh đã lập tức triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát các dấu vết và truy xét theo dấu vết nóng của đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ chưa đầy 4 giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tóm gọn đối tượng tình nghi là Phan Văn Lễ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lễ, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng 4 chỉ vàng. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phan Văn Lễ đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận, ngay sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.