English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an TP Hải Phòng bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế

Thứ Tư, 16:03, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 17/9/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện, bắt giữ Lý Phong (Ly Phong, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Theo thông tin xác minh, Lý Phong có nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thị trấn Đông Hưng, TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đối tượng bị Công an TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc phát lệnh bắt giữ hình sự và truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

cong an tp hai phong bat giu doi tuong nguoi trung quoc bi truy na quoc te hinh anh 1
Công an TP Hải Phòng phát hiện và tổ chức bắt giữ đối tượng Lý Phong. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Sau khi phát hiện và bắt giữ đối tượng, căn cứ Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng trước khi có yêu cầu dẫn độ, Đội 3, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Lực lượng chức năng sau đó áp giải, bàn giao Lý Phong cho cơ quan chức năng Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, hiệp định về tương trợ tư pháp giữa hai nước.

Việc phát hiện, bắt giữ và bàn giao kịp thời đối tượng truy nã quốc tế góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, một người dân ở Hải Phòng bị xử phạt
Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, một người dân ở Hải Phòng bị xử phạt

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Nghi Dương (Hải Phòng) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, một người dân ở Hải Phòng bị xử phạt

Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, một người dân ở Hải Phòng bị xử phạt

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Nghi Dương (Hải Phòng) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Điều tra vụ án khiến 1 phụ nữ tử vong tại Hải Phòng
Điều tra vụ án khiến 1 phụ nữ tử vong tại Hải Phòng

VOV.VN - Các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tiên Minh, khiến một phụ nữ tử vong.

Điều tra vụ án khiến 1 phụ nữ tử vong tại Hải Phòng

Điều tra vụ án khiến 1 phụ nữ tử vong tại Hải Phòng

VOV.VN - Các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tiên Minh, khiến một phụ nữ tử vong.

Chủ shop ở Hải Phòng bị khởi tố vì bán hơn 1.000 sản phẩm hàng hiệu giả
Chủ shop ở Hải Phòng bị khởi tố vì bán hơn 1.000 sản phẩm hàng hiệu giả

VOV.VN - Trần Huy Tùng (SN 1988, trú đường Phan Đăng Lưu, phường Kiến An, TP Hải Phòng) bị khởi tố để điều tra về hành vi buôn bán 1.078 sản phẩm giả mạo 9 nhãn hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 237 triệu đồng.

Chủ shop ở Hải Phòng bị khởi tố vì bán hơn 1.000 sản phẩm hàng hiệu giả

Chủ shop ở Hải Phòng bị khởi tố vì bán hơn 1.000 sản phẩm hàng hiệu giả

VOV.VN - Trần Huy Tùng (SN 1988, trú đường Phan Đăng Lưu, phường Kiến An, TP Hải Phòng) bị khởi tố để điều tra về hành vi buôn bán 1.078 sản phẩm giả mạo 9 nhãn hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 237 triệu đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật