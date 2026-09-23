Công an TP Hải Phòng bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế

Theo thông tin xác minh, Lý Phong có nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thị trấn Đông Hưng, TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đối tượng bị Công an TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc phát lệnh bắt giữ hình sự và truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Công an TP Hải Phòng phát hiện và tổ chức bắt giữ đối tượng Lý Phong. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Sau khi phát hiện và bắt giữ đối tượng, căn cứ Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng trước khi có yêu cầu dẫn độ, Đội 3, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Lực lượng chức năng sau đó áp giải, bàn giao Lý Phong cho cơ quan chức năng Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, hiệp định về tương trợ tư pháp giữa hai nước.

Việc phát hiện, bắt giữ và bàn giao kịp thời đối tượng truy nã quốc tế góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.