Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng truy nã

Ngày 17/9, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ Lý Phong (Ly Phong, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc), nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Qua xác minh, Lý Phong là đối tượng bị Công an thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) phát lệnh bắt giữ hình sự và truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Ly Phong

Căn cứ quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, Đội 3, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, áp giải và bàn giao Lý Phong cho lực lượng chức năng Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế theo quy định.

Cũng trong tháng 9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vận động thành công Dương Văn Huy (sinh năm 1981, trú xã An Trường, TP Hải Phòng), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản”, ra đầu thú.

Đối tượng Dương Văn Huy bị truy nã về tội “Cướp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 15/3/2025, tại thôn Ngọc Chử 1, xã An Trường, Dương Văn Huy có hành vi cướp tài sản. Sau khi gây án, Huy không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an và bỏ trốn. Ngày 12/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã đối với Dương Văn Huy về tội “Cướp tài sản”.

Trong quá trình truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tuyên truyền, vận động Huy ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến 11 giờ 10 phút ngày 20/9/2026, Dương Văn Huy đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đầu thú, kết thúc gần 10 tháng lẩn trốn.