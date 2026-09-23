English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ Tư, 16:46, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ một đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, quốc tịch Trung Quốc; đồng thời vận động thành công một đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản” ra đầu thú sau gần 10 tháng lẩn trốn.

Ngày 17/9, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ Lý Phong (Ly Phong, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc), nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Qua xác minh, Lý Phong là đối tượng bị Công an thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) phát lệnh bắt giữ hình sự và truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

cong an hai phong bat giu doi tuong truy na hinh anh 1
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Ly Phong

Căn cứ quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, Đội 3, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, áp giải và bàn giao Lý Phong cho lực lượng chức năng Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế theo quy định.

Cũng trong tháng 9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vận động thành công Dương Văn Huy (sinh năm 1981, trú xã An Trường, TP Hải Phòng), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản”, ra đầu thú.

cong an hai phong bat giu doi tuong truy na hinh anh 2
Đối tượng Dương Văn Huy bị truy nã về tội “Cướp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 15/3/2025, tại thôn Ngọc Chử 1, xã An Trường, Dương Văn Huy có hành vi cướp tài sản. Sau khi gây án, Huy không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an và bỏ trốn. Ngày 12/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã đối với Dương Văn Huy về tội “Cướp tài sản”.

Trong quá trình truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tuyên truyền, vận động Huy ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến 11 giờ 10 phút ngày 20/9/2026, Dương Văn Huy đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đầu thú, kết thúc gần 10 tháng lẩn trốn.

truy-na-pg.jpg

Cần Thơ: Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

VOV.VN - Ngày 22/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông tin, vừa tiếp nhận Trần Văn Hùng (SN 1970, ngụ thành phố Cần Thơ), là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra đầu thú.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

3 người tại Đắk Lắk bị khởi tố vì đổ hơn 6.000 tấn xà bần, chất thải trái phép
3 người tại Đắk Lắk bị khởi tố vì đổ hơn 6.000 tấn xà bần, chất thải trái phép

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 3 vụ án, 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Số xà bần, chất thải rắn thông thường bị đổ trái quy định liên quan đến 3 vụ án lên tới hơn 6.000 tấn.

3 người tại Đắk Lắk bị khởi tố vì đổ hơn 6.000 tấn xà bần, chất thải trái phép

3 người tại Đắk Lắk bị khởi tố vì đổ hơn 6.000 tấn xà bần, chất thải trái phép

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 3 vụ án, 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Số xà bần, chất thải rắn thông thường bị đổ trái quy định liên quan đến 3 vụ án lên tới hơn 6.000 tấn.

CSGT Thái Nguyên xử lý tài xế dùng điện thoại khi lái xe
CSGT Thái Nguyên xử lý tài xế dùng điện thoại khi lái xe

VOV.VN - Từ video được chia sẻ trên không gian mạng và phản ánh của Cục CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên xác minh, xử lý tài xế xe tải dùng tay cầm điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên đường.

CSGT Thái Nguyên xử lý tài xế dùng điện thoại khi lái xe

CSGT Thái Nguyên xử lý tài xế dùng điện thoại khi lái xe

VOV.VN - Từ video được chia sẻ trên không gian mạng và phản ánh của Cục CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên xác minh, xử lý tài xế xe tải dùng tay cầm điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên đường.

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố chủ sản xuất giò, chả sử dụng hàn the
Công an tỉnh Lào Cai khởi tố chủ sản xuất giò, chả sử dụng hàn the

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lã Thị Phương Hoa (SN 1968), trú tại tổ dân phố số 9, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố chủ sản xuất giò, chả sử dụng hàn the

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố chủ sản xuất giò, chả sử dụng hàn the

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lã Thị Phương Hoa (SN 1968), trú tại tổ dân phố số 9, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật