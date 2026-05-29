Bắt kẻ cướp dây chuyền của học sinh ở Lâm Đồng

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 26/5, Công an xã Phan Rí Cửa tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ cướp giật tài sản xảy ra trước cổng Trường Tiểu học Chí Công 1, thuộc thôn Hiệp Đức 1 (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo tin báo, đối tượng đã tiếp cận cháu N.T.L học sinh lớp 4, giả vờ bắt chuyện rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền bạc trên cổ cháu và nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an xã Phan Rí Cửa đã lập tức huy động lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Nguyễn Huệ bị bắt giữ, thu hồi tang vật. Ảnh: CALĐ

Từ những thông tin từ bị hại và trích xuất, phân tích dữ liệu camera an ninh, lực lượng công an đã xác định đối tượng thực hiện hành vi là Nguyễn Huệ (27 tuổi) trú tại thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Chỉ sau 2 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Huệ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Sợi dây chuyền bạc đã được thu hồi để trao trả cho nạn nhân.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, công an còn phát hiện, thu giữ trên người Huệ 6 tép heroin. Hiện Công an xã Phan Rí Cửa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.