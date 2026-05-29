English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt kẻ cướp dây chuyền của học sinh ở Lâm Đồng

Thứ Sáu, 14:15, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 29/5, Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ đối tượng cướp giật sợi dây chuyền của học sinh; qua kiểm tra còn phát hiện có 6 tép ma túy.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 26/5, Công an xã Phan Rí Cửa tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ cướp giật tài sản xảy ra trước cổng Trường Tiểu học Chí Công 1, thuộc thôn Hiệp Đức 1 (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo tin báo, đối tượng đã tiếp cận cháu N.T.L học sinh lớp 4, giả vờ bắt chuyện rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền bạc trên cổ cháu và nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an xã Phan Rí Cửa đã lập tức huy động lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

bat ke cuop day chuyen cua hoc sinh o lam Dong hinh anh 1
Nguyễn Huệ bị bắt giữ, thu hồi tang vật. Ảnh: CALĐ

Từ những thông tin từ bị hại và trích xuất, phân tích dữ liệu camera an ninh, lực lượng công an đã xác định đối tượng thực hiện hành vi là Nguyễn Huệ (27 tuổi) trú tại thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Chỉ sau 2 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Huệ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Sợi dây chuyền bạc đã được thu hồi để trao trả cho nạn nhân.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, công an còn phát hiện, thu giữ trên người Huệ 6 tép heroin. Hiện Công an xã Phan Rí Cửa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

1779973944806_559898_2_20260528212608.jpg

Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ rapper nổi tiếng

VOV.VN - Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đội 3 của đơn vị này vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn, đồng thời bắt giữ 140 người. Trong đó, Rapper Mr Nhân có vai trò quan trọng trong đường dây này.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: VOV ma tuý Lâm Đồng công an tài sản cướp sợi dây chuyền
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vay 100 triệu đồng phải trả lãi 6 triệu/ngày
Vay 100 triệu đồng phải trả lãi 6 triệu/ngày

VOV.VN - Các đối tượng cho vay nặng lãi thường lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân để tổ chức cho vay trả góp theo ngày với mức lãi suất rất cao, vượt xa quy định của pháp luật.

Vay 100 triệu đồng phải trả lãi 6 triệu/ngày

Vay 100 triệu đồng phải trả lãi 6 triệu/ngày

VOV.VN - Các đối tượng cho vay nặng lãi thường lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân để tổ chức cho vay trả góp theo ngày với mức lãi suất rất cao, vượt xa quy định của pháp luật.

Trao giải tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
Trao giải tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

VOV.VN - Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất - năm 2026 đã nhận gần 400 tác phẩm dự giải. Kết quả, Ban tổ chức đã quyết định chọn 120 tác phẩm lọt vào chung khảo, trong đó trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho 4 thể loại báo chí.

Trao giải tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Trao giải tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

VOV.VN - Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất - năm 2026 đã nhận gần 400 tác phẩm dự giải. Kết quả, Ban tổ chức đã quyết định chọn 120 tác phẩm lọt vào chung khảo, trong đó trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho 4 thể loại báo chí.

Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai
Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai

VOV.VN - Thông qua mạng xã hội đối tượng đã quen biết cháu N, sau đó nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai

Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai

VOV.VN - Thông qua mạng xã hội đối tượng đã quen biết cháu N, sau đó nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật