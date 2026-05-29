Cải chính

Lái xe gây tai nạn chết người sau khi uổng rượu bia, tài xế bị bắt tạm giam

Thứ Sáu, 15:46, 29/05/2026
VOV.VN - Chiều 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Hùng (36 tuổi), trú xã Liên Hương (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, trên địa bàn xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Liên Hương đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

lai xe gay tai nan chet nguoi sau khi uong ruou bia, tai xe bi bat tam giam hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Hùng. Ảnh: CALĐ

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Anh Hùng điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát để xảy ra tai nạn giao thông gây chết người.

Với tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Truy tìm chủ sở hữu máy bơm dưới kênh để hút cát trái phép ở Lâm Đồng
VOV.VN - Sáng 27/5, Công an xã Suối Kiết (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục truy tìm chủ sở hữu máy bơm hút cát giấu dưới lòng kênh Biển Lạc - Hàm Tân để điều tra hành vi khai thác cát trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện máy bơm, ống hút dài 30m cùng nhiều dấu vết cho thấy hoạt động vừa diễn ra.

Vay 100 triệu đồng phải trả lãi 6 triệu/ngày
VOV.VN - Các đối tượng cho vay nặng lãi thường lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân để tổ chức cho vay trả góp theo ngày với mức lãi suất rất cao, vượt xa quy định của pháp luật.

Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai
VOV.VN - Thông qua mạng xã hội đối tượng đã quen biết cháu N, sau đó nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

