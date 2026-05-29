Lái xe gây tai nạn chết người sau khi uổng rượu bia, tài xế bị bắt tạm giam

Trước đó, trên địa bàn xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Liên Hương đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Hùng. Ảnh: CALĐ

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Anh Hùng điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát để xảy ra tai nạn giao thông gây chết người.

Với tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.