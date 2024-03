Bắt giữ hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý ở Sơn Động, Bắc Giang

Phát hiện nhóm thanh, thiếu niên mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

VOV.VN - Chiều 13/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Long Xuyên phát hiện, bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên đang có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.