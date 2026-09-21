Bắt giữ "Hoàng Nato", triệt phá 8 đường dây ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đã khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato”, 43 tuổi, ngụ tại phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM).

Đối tượng Hoàng Nato tại cơ quan điều tra.

Tiếp tục truy xét “lần theo dòng chảy ma túy”, lực lượng chức năng đã phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm liên quan đến sử dụng, mua bán và tàng trữ tma túy, bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có 9 đối tượng người nước ngoài hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện; trong 10 ngày đêm, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Công tác tổ chức truy xét, bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện đồng bộ, song song cùng với hoạt động đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và yêu cầu xử lý chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM bắt các đối tượng trong chuyên án ma túy.

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (27 tuổi; ngụ tại tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (24 tuổi; ngụ tại tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (32 tuổi, ngụ tại phường Bảy Hiền, quận Tân Bình cũ, TP.HCM), Giang Quốc Khánh (26 tuổi; ngụ tại phường Phú Định, Quận 8 cũ, TP.HCM), Phạm Minh Sang (34 tuổi; ngụ tại Phường Tân Hưng, Quận 7 cũ, TP.HCM) và Nguyễn Thành Quốc (30 tuổi; hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình cũ, TP.HCM) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Công an thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Kết quả đấu tranh, khám phá thành công chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Công an TP.HCM trong duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.