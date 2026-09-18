Khen thưởng lực lượng phá thành công chuyên án, thu giữ 7 bánh ma túy tổng hợp

Phá chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu 7 bánh ma túy

Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng Công an xã Pu Nhi và các lực lượng tham gia đấu tranh, triệt phá chuyên án.

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các lực lượng tham gia chuyên án.

Trước đó, khoảng 20h ngày 7/9, tại bản Pu Nhi, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên, Công an xã Pu Nhi và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở phát hiện, bắt quả tang Thào A Vàng (sinh năm 1998), trú tại bản Pu Nhi, khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh ma túy tổng hợp, khoảng 41.000 viên, 1 xe máy, 1 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan.

Đối tượng Thào A Vàng cùng tang vật vụ án

Trong quá trình bắt giữ, Thào A Vàng chống trả quyết liệt nhằm tìm cách tẩu thoát. Các lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Bước đầu, Thào A Vàng khai số ma túy trên do một người đang sinh sống tại Myanmar thuê vận chuyển với tiền công 2 triệu đồng/bánh. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Rạng sáng 8/9, tại một lán nương trên địa bàn xã Pu Nhi, lực lượng Công an bắt giữ vợ chồng Thào A Dình (sinh năm 1974) và Giàng Thị Pằng (sinh năm 1977), cùng trú tại bản Pu Nhi, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thào A Dình và Giàng Thị Pằng bị bắt giữ

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai đã mua 10 túi ma túy tổng hợp của Thào A Vàng với giá 18 triệu đồng.

Ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia chuyên án, Đại tá Đỗ Ngọc Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chủ động, chặt chẽ và quyết liệt trong quá trình phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, kết quả đấu tranh chuyên án tiếp tục thể hiện vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý tội phạm ma túy ngay từ địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy”.