English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khen thưởng lực lượng phá thành công chuyên án, thu giữ 7 bánh ma túy tổng hợp

Thứ Sáu, 20:23, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Pu Nhi và các lực lượng phối hợp vừa được Công an tỉnh Điện Biên biểu dương, khen thưởng sau khi phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ 7 bánh ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Phá chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu 7 bánh ma túy

Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng Công an xã Pu Nhi và các lực lượng tham gia đấu tranh, triệt phá chuyên án.

khen thuong luc luong pha thanh cong chuyen an, thu giu 7 banh ma tuy tong hop hinh anh 1
Ban Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các lực lượng tham gia chuyên án.

Trước đó, khoảng 20h ngày 7/9, tại bản Pu Nhi, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên, Công an xã Pu Nhi và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở phát hiện, bắt quả tang Thào A Vàng (sinh năm 1998), trú tại bản Pu Nhi, khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh ma túy tổng hợp, khoảng 41.000 viên, 1 xe máy, 1 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan.

khen thuong luc luong pha thanh cong chuyen an, thu giu 7 banh ma tuy tong hop hinh anh 2
Đối tượng Thào A Vàng cùng tang vật vụ án

Trong quá trình bắt giữ, Thào A Vàng chống trả quyết liệt nhằm tìm cách tẩu thoát. Các lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Bước đầu, Thào A Vàng khai số ma túy trên do một người đang sinh sống tại Myanmar thuê vận chuyển với tiền công 2 triệu đồng/bánh. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Rạng sáng 8/9, tại một lán nương trên địa bàn xã Pu Nhi, lực lượng Công an bắt giữ vợ chồng Thào A Dình (sinh năm 1974) và Giàng Thị Pằng (sinh năm 1977), cùng trú tại bản Pu Nhi, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

khen thuong luc luong pha thanh cong chuyen an, thu giu 7 banh ma tuy tong hop hinh anh 3
Đối tượng Thào A Dình và Giàng Thị Pằng bị bắt giữ

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai đã mua 10 túi ma túy tổng hợp của Thào A Vàng với giá 18 triệu đồng.

Ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia chuyên án, Đại tá Đỗ Ngọc Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chủ động, chặt chẽ và quyết liệt trong quá trình phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, kết quả đấu tranh chuyên án tiếp tục thể hiện vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý tội phạm ma túy ngay từ địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy”.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chương trình “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Chương trình “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” sẽ diễn ra tại Hải Phòng

VOV.VN - Chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp và phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy – Triệu trái tim, một quyết tâm” sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày 18 và 19/9.

Chương trình “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” sẽ diễn ra tại Hải Phòng

Chương trình “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” sẽ diễn ra tại Hải Phòng

VOV.VN - Chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp và phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy – Triệu trái tim, một quyết tâm” sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày 18 và 19/9.

Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội
Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Thanh Oai (Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan.

Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Thanh Oai (Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan.

Hơn 1,1 tấn ma túy giấu trên tàu cá: Đối tượng dùng quy ước, tín hiệu giao hàng
Hơn 1,1 tấn ma túy giấu trên tàu cá: Đối tượng dùng quy ước, tín hiệu giao hàng

VOV.VN - Về vụ hơn 1,1 tấn ma túy giấu trên tàu cá, Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, các đối tượng thuê người vận chuyển, giao hàng đến một vị trí đã định sẵn, sử dụng làm quy ước, nhận diện là seri tờ tiền, chớp ánh đèn để giao nhận hàng.

Hơn 1,1 tấn ma túy giấu trên tàu cá: Đối tượng dùng quy ước, tín hiệu giao hàng

Hơn 1,1 tấn ma túy giấu trên tàu cá: Đối tượng dùng quy ước, tín hiệu giao hàng

VOV.VN - Về vụ hơn 1,1 tấn ma túy giấu trên tàu cá, Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, các đối tượng thuê người vận chuyển, giao hàng đến một vị trí đã định sẵn, sử dụng làm quy ước, nhận diện là seri tờ tiền, chớp ánh đèn để giao nhận hàng.

Công an phát hiện nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy đá
Công an phát hiện nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy đá

VOV.VN - Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Trường, còn là "Trường ca sỹ" (SN 1986, ngụ ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an phát hiện nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy đá

Công an phát hiện nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy đá

VOV.VN - Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Trường, còn là "Trường ca sỹ" (SN 1986, ngụ ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người
Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng, sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú, thành phố Huế để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng, sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú, thành phố Huế để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật