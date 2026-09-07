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Bắt giữ hơn 35.000 đối tượng liên quan ma túy kể từ đầu năm 2026 đến nay

Thứ Hai, 18:21, 07/09/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 17.633 vụ, bắt giữ 35.380 đối tượng liên quan đến ma túy.

Chiều 7/9 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương Quý II năm 2026.

Trong Quý II năm 2026, tình hình tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh và địa bàn nội địa. Các đường dây có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

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Một nhóm đối tượng liên quan ma túy cùng tang vật.

Theo thống kê, số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai gần 300.000 người. Vi phạm pháp luật về ma túy trong một bộ phận công nhân, người lao động, chủ thầu, cai thầu có chiều hướng gia tăng; một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong ngành giải trí và cả cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về ma túy, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước tình hình trên, các lực lượng chuyên trách đã tăng cường phối hợp, trao đổi, xác minh, xử lý thông tin; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng, nâng cao hiệu quả hiệp đồng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 17.633 vụ, bắt giữ 35.380 đối tượng, thu giữ 99,8 kg heroin, 30 kg cocaine, 407 kg cần sa, 953 kg và gần 900.000 viên ma túy tổng hợp, 1,16 tấn ketamine, 50 tấn caffeine và 116 kg các loại ma túy khác.

Lực lượng chức năng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 1.067 đối tượng; trong đó phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đấu tranh 08 vụ.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Công an, Hải quan, Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ 487 vụ/915 đối tượng, thu giữ 1,6 tấn ma túy các loại, 49 tấn caffeine và phá nhổ 958 cây thuốc phiện.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Cảnh sát biển phối hợp đấu tranh 74 vụ án, bắt giữ 561 đối tượng, thu giữ hơn 15 kg heroin, gần 1,2 tấn ma túy tổng hợp, gần 70 g cần sa; bàn giao 52 hồ sơ vụ án hình sự về ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định.

Lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 95 vụ/233 đối tượng, thu giữ khoảng 677 kg ma túy các loại.

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Hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương Quý II năm 2026.

Nổi bật, các lực lượng phối hợp đấu tranh, bắt giữ đường dây vận chuyển trái phép ma túy trên biển, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp. Đây là vụ án phối hợp đấu tranh trên biển có lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay, được lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận, khẳng định hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chuyên trách.

Thời gian tới, các lực lượng chuyên trách tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; các quy định của Chính phủ và nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng và cả hệ thống chính trị.

Tập trung nâng cao chất lượng nắm tình hình, chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa; phối hợp điều tra cơ bản chung trên tuyến biên giới, tăng cường trao đổi thông tin từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, ngư dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống ma túy; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc từ cơ sở, tạo “lá chắn” từ biên giới, trên biển, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệp đồng chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ, các lực lượng chuyên trách tiếp tục thống nhất hành động, nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt phá đến cùng các đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy; góp phần thu hẹp nguồn cung, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân và thực hiện thắng lợi mục tiêu phòng, chống ma túy đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy.

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy.

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11 án tử hình, 19 án chung thân trong vụ ma túy VN10

VOV.VN - Ngày 3/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, trong đó có 11 án tử hình, 19 án chung thân. Chi Dân, An Tây và Trúc Phương lĩnh án tù liên quan tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trọng Phú/VOV.VN
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