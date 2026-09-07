Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thượng Cát đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (SN 19/3/2009, đăng ký thường trú tại TDP số 6 Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng bị truy nã về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Nguyễn Tiến Đạt do liên quan đến một vụ án cướp tài sản.

Đối tượng truy nã Nguyễn Tiến Đạt

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5/9, Công an phường Thượng Cát xác định nơi lẩn trốn của Nguyễn Tiến Đạt và tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an phường Thượng Cát đã bàn giao Nguyễn Tiến Đạt cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đan Phượng cũng bắt giữ thành công Nguyễn Hoài Đông (SN 1999, quê tỉnh Nghệ An), đối tượng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Đan Phượng triển khai lực lượng truy bắt Nguyễn Hoài Đông. Đối tượng được xác định đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng truy nã Nguyễn Hoài Đông

Lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Hoài Đông và đưa đối tượng về để hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Công an xã Đan Phượng sau đó bàn giao Nguyễn Hoài Đông cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.