English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truy tố bị can Lê Văn Phương về tội cố ý gây thương tích

Thứ Ba, 11:24, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên) vừa ra Thông báo số 142/TB-VKSHYN-KV5 về việc truy tố bị can Lê Văn Phương.

Theo đó, ngày 14/7/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Cáo trạng số 142/CT-VKS-P2 truy tố bị can Lê Văn Phương về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

truy to bi can le van phuong ve toi co y gay thuong tich hinh anh 1
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Cáo trạng số 142/CT-VKS-P2 truy tố bị can Lê Văn Phương.

Bị can Lê Văn Phương (sinh năm 1966, thường trú: Tổ dân phố Ô Mễ 1, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) đang bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên truy nã.

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên kêu gọi bị can Lê Văn Phương đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Theo TXVN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truy tố người phụ nữ lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng
Truy tố người phụ nữ lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phùng Thị Lường (SN 1982, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Truy tố người phụ nữ lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Truy tố người phụ nữ lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phùng Thị Lường (SN 1982, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đề nghị truy tố bị can trong vụ cháy, nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất
Đề nghị truy tố bị can trong vụ cháy, nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nhan Văn Tâm về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" liên quan vụ cháy, nổ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất năm 2023 khiến 2 công nhân tử vong và 7 người bị thương.

Đề nghị truy tố bị can trong vụ cháy, nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Đề nghị truy tố bị can trong vụ cháy, nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nhan Văn Tâm về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" liên quan vụ cháy, nổ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất năm 2023 khiến 2 công nhân tử vong và 7 người bị thương.

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị truy tố vì "tiếp tay" hành vi lừa đảo
Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị truy tố vì "tiếp tay" hành vi lừa đảo

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Thị Liễu cùng 3 cựu cán bộ UBND xã Bảo Quang, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (nay xã Bảo Vinh, TP.Đồng Nai) về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị truy tố vì "tiếp tay" hành vi lừa đảo

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị truy tố vì "tiếp tay" hành vi lừa đảo

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Thị Liễu cùng 3 cựu cán bộ UBND xã Bảo Quang, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (nay xã Bảo Vinh, TP.Đồng Nai) về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật