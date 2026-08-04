Theo đó, ngày 14/7/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Cáo trạng số 142/CT-VKS-P2 truy tố bị can Lê Văn Phương về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Cáo trạng số 142/CT-VKS-P2 truy tố bị can Lê Văn Phương.

Bị can Lê Văn Phương (sinh năm 1966, thường trú: Tổ dân phố Ô Mễ 1, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) đang bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên truy nã.

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên kêu gọi bị can Lê Văn Phương đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.