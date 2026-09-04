Bắt giữ lái xe khách dương tính với ma túy khi tham gia giao thông

Trước đó, khoảng 15h ngày 2/9, tại Km21+800 Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn khối Yên Thành, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 đang làm nhiệm vụ, phát hiện, kiểm tra xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 30M-726.59 do Đinh Phúc Trịnh (sinh năm 1972, trú tại xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội) điều khiển chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội có dấu hiệu bất thường nên kiểm tra. Qua test nhanh, phát hiện lái xe có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp.

Đối tượng Đinh Phúc Trịnh cùng tang vật

Khám xét trên người Đinh Phúc Trịnh, tổ công tác thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa chất bột là chất ma tuý tổng hợp, 2 gói giấy bên trong chứa chất ma túy Heroin. Qua đấu tranh, Đinh Phúc Trịnh khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mua của một người đàn ông không rõ lai lịch (tại khu vực thuộc phường Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh) với giá 300.000 đồng để mang về sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời niêm phong tang vật và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để bàn giao cho Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.