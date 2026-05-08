Bắt giữ tài xế xe ôm dùng hung khí thu 700.000 đồng của khách

Thứ Sáu, 13:51, 08/05/2026
VOV.VN - Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng lái xe ôm, thu 700.000 đồng sau khi chở khách đi lòng vòng tại Hà Nội.

Ngày 8/5, trao đổi với phóng viên VOV.VN, chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng lái xe ôm, dùng hung khí đe dọa, thu 700.000 đồng sau khi chở khách đi lòng vòng tại Hà Nội. Danh tính đối tượng hiện chưa được tiết lộ.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng.

Trước đó, tối 7/5, mạng xã hội xôn xao với clip tài xế xe ôm rút dao bắt hành khách nộp tiền. Theo nội dung clip, hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị một số xe ôm ngăn cản vào bến, sau đó chở lòng vòng đến địa điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Khi kết thúc cuốc xe, tài xế xe ôm đòi hai vợ chồng này trả số tiền 700.000 đồng. Khi hành khách thắc mắc giá cao thì tài xế rút hung khí ra đe dọa, bắt phải nộp tiền.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: xe ôm Hà Nội Công an tài xế chở khách công an Hà Nội
Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, gây tai nạn giữa phố

VOV.VN - Công an Thanh Hóa vừa triệu tập nhóm 14 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách, kích động đánh nhau trên nhiều tuyến phố dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bất tỉnh, nhập viện.

Truy bắt kẻ gian táo tợn rút hung khí chống trả chủ nhà ở Lâm Đồng

VOV.VN - Công an xã Tuyên Quang (Lâm Đồng) đang khẩn trương truy xét hai đối tượng trộm xe máy vô cùng manh động. Bị phát hiện lúc đang dắt trộm xe trong sân, kẻ gian không bỏ chạy mà liều lĩnh rút hung khí uy hiếp buộc chủ nhà phải tháo chạy.

