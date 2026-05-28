Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ rapper nổi tiếng

Thứ Năm, 22:25, 28/05/2026
VOV.VN - Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đội 3 của đơn vị này vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn, đồng thời bắt giữ 140 người. Trong đó, Rapper Mr Nhân có vai trò quan trọng trong đường dây này.

Trước đó, công an phát hiện một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy nhỏ lẻ tên Đặng Phan Thanh Tùng hoạt động trên địa bàn các phường thuộc tỉnh Bình Dương trước đây. Ngày 15/4, Đội 3 đã bắt được Tùng khi đối tượng đang trên đường mang hàng đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng còn "thu lưới" thành công 3 đối tượng cung cấp hàng đầu trên, cùng 12 phân nhánh đại lý đầu dưới.

Cảnh sát phát hiện đường dây này hoạt động từ khu vực Tây Nguyên xuống Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), đã tổ chức đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5kg ma túy từ Tây Nguyên vào thành phố.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trong vụ này, Công an Thành phố đã khởi tố 105 đối tượng, đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời thu giữ hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng, hai xe ô tô, nhiều xe máy, cùng hơn 70 điện thoại di động.

Trong 140 người bị bắt, cơ quan điều tra xác định có Mai Thế Nhân (34 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) - rapper với nghệ danh Mr Nhân hoặc Seyno Mai, là gương mặt quen thuộc trong giới Rap Underground khu vực phía Nam.

Theo cơ quan công an, Nhân là một "mắt xích" có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và phân phối chất cấm của đường dây này. Đáng chú ý, nam rapper này từng có tiền án và vừa chấp hành xong hình phạt tù. Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, Nhân không hoàn lương mà tiếp tục sa ngã vào con đường phạm pháp với mức độ nghiêm trọng hơn.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tag: Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy Rapper Mr Nhân
Siết quy định để kiểm soát hoạt động liên quan đến ma túy
VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Triệt xóa đường dây mua bán “thuốc lá tẩm ma túy”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị H. (SN 1980, trú xã Nam Phước) cùng các đối tượng liên quan về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, liên quan đến đường dây phân phối thuốc lá tẩm ma túy qua mạng xã hội.

Bắc Ninh phát hiện 52 công nhân, người lao động dương tính với ma túy

VOV.VN - Qua kiểm tra hơn 1.400 lao động thời vụ, người từ tỉnh ngoài đến địa phương làm việc, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện 52 trường hợp dương tính với ma túy.

