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Bắt khẩn cấp "Khánh Sky" Nguyễn Văn Hợi liên quan vụ việc Vua Quạt

Thứ Hai, 14:04, 03/08/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, tức "Khánh Sky") để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 3/8, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, Hưng Yên, biệt danh "Khánh Sky") để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

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"Khánh Sky" Nguyễn Văn Hợi tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng nên ngày 29/7, Khánh Sky cùng Hồ Văn Khoa đã đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, Khánh Sky đi vào khu vực nhà xưởng, lớn tiếng yêu cầu Vua Quạt ra gặp, đồng thời cho rằng đối phương đang trốn trong phòng. Tuy nhiên, Vua Quạt không xuất hiện. Do không có mạng wifi nên Khánh Sky đã yêu cầu Hồ Văn Khoa phát wifi cho đối tượng này livestream tục tĩu. 

Tại xưởng của Vua Quạt, Khánh Sky đã bật phát trực tiếp (livestream) khoảng 15 phút trên mạng xã hội, liên tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, đe dọa và yêu cầu Vua Quạt phải ra gặp xin lỗi.

Buổi phát trực tiếp của Khánh Sky nhanh chóng thu hút lượng tương tác hơn 200.000 lượt xem cùng lúc, gây mất an ninh trật tự và xôn xao dư luận. Sau đó, Khánh Sky đã đăng video cởi trần xin lỗi, nhưng vẫn bị lực lượng chức năng mời lên làm việc. 

Trọng Phú/VOV.VN
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