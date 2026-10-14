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Bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng

Thứ Tư, 14:58, 14/10/2026
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VOV.VN - Không gian mạng đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội; bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng nếu thiếu kiến thức, kỹ năng và biện pháp bảo vệ.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhận định, không gian mạng đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội; bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng nếu thiếu kiến thức, kỹ năng và biện pháp bảo vệ.

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Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc hội nghị (ảnh: Hữu Đệ).

Đại tá Hùng đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề, chủ động cập nhật kiến thức, vận dụng vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị; đồng thời phát huy vai trò tuyên truyền, lan tỏa kiến thức với những người xung quanh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm của: Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; các văn bản hướng dẫn thi hành; và làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong chấp hành các quy định.

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Hội nghị có sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Hữu Đệ)

Các chuyên đề đã tập trung nhận diện những nguy cơ, phương thức, thủ đoạn tấn công mạng, đánh cắp thông tin, lừa đảo trên không gian mạng và nguy cơ lộ, mất dữ liệu cá nhân; đồng thời hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý sự cố, nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu. Nhiều đại biểu cũng đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến những nội dung nêu trên.

Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số của UBND tỉnh Cà Mau cũng đã được triển khai tại hội nghị, góp phần định hướng hành vi, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường số; phổ biến các giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

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Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Cà Mau triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số của tỉnh. (Ảnh: Hữu Đệ)

Việc tổ chức hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp tại Cà Mau trong chấp hành pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và góp phần thực hiện chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

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Cà Mau ra quân thu nhận 900 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

VOV.VN - Ngày 13/10, thực hiện cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đợt 2 năm 2026.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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