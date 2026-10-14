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Việt Nam và Cộng hòa Séc tăng cường hợp tác an ninh, phòng chống tội phạm

Thứ Tư, 06:19, 14/10/2026
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VOV.VN - Chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tại Cộng hòa Séc từ ngày 11-12/10 tiếp tục khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Séc, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, đấu tranh tội phạm công nghệ cao và hoàn thiện hành lang pháp lý hợp tác song phương.

Việt Nam và Cộng hòa Séc tăng cường hợp tác an ninh, thực thi pháp luật

Trong hai ngày 11-12/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư Pháp Cộng hòa Séc, trao đổi các hoạt động phối hợp an ninh, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, thi hành án hình sự, đồng thời thúc đẩy hợp tác về lao động và các vấn đề thị thực.

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Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư Pháp Cộng hòa Séc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược và các văn kiện hợp tác đã ký kết, trong đó có Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về nhận trở lại công dân. Những văn kiện này đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước. Về phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, hai bên đã tích cực trao đổi, xác minh thông tin, đặc biệt liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền và tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược, nhằm tương xứng với tầm quan hệ hai nước nói chung và hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao và tội phạm môi trường. Hai bên cũng cần mở rộng trao đổi về chuyển đổi số, an ninh mạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bảo đảm an ninh, trật tự, đào tạo lực lượng thực thi pháp luật, thi hành án hình sự và xây dựng chính sách phòng, chống tham nhũng.

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Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc Adam Šimice.

Thứ trưởng đề nghị hai nước triển khai hiệu quả các hiệp định đã ký kết, nhất là Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm năm 2019 và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù năm 2017; đề nghị hai bên xúc tiến đàm phán hiệp định dẫn độ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tăng cường phối hợp xác minh thông tin, điều tra chung và truy bắt đối tượng bị truy nã liên quan đến hai nước; nghiên cứu thiết lập đường dây nóng để trao đổi, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến bảo vệ lãnh đạo cấp cao, cơ quan đại diện và quản lý xuất nhập cảnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị hai bên phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân và cơ quan đại diện của mỗi nước trên lãnh thổ nước kia, không để bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn nước này để hoạt động chống phá nước kia.

Trao đổi với Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc Adam Šimice, phụ trách các vấn đề liên quan đến luật pháp châu Âu và hợp tác quốc tế, đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam đối với công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, do đó hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này có ý nghĩa thiết thực.

Ông Adam Šimice cho biết bên cạnh các biện pháp xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, Cộng hòa Séc chú trọng công tác phòng ngừa thông qua tuyên truyền và giáo dục, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Séc trong xây dựng và thực thi các quy định về xung đột lợi ích, bảo vệ người tố giác và Điều chỉnh hoạt động vận động chính sách.

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Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư Pháp Cộng hòa Séc.

Đại diện phía Cộng hòa Séc cũng cho biết hai nước đã có các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cảnh sát và cơ chế trao đổi thông tin về tội phạm, tạo cơ sở để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Về vấn đề hợp tác lao động và thị thực, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Dương Hoài Nam chia sẻ qua quá trình công tác và làm việc với các địa phương của Séc, nhu cầu lao động tại Cộng hòa Séc là vấn đề được nhiều địa phương quan tâm; đề nghị Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc quan tâm, tham mưu Chính phủ Cộng hòa Séc xem xét tạo điều kiện tiếp nhận lao động Việt Nam.

Đại sứ cũng đề nghị phía Cộng hòa Séc xem xét miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác giữa các cơ quan hai nước. Ông bày tỏ mong muốn hai bên nghiên cứu các đề xuất này để có thể đưa vào chương trình làm việc trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš trong thời gian tới.

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Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Séc.

Trước đó, ngày 10/11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tại cuộc làm việc, Đại sứ Dương Hoài Nam thông tin khái quát tình hình quan hệ hai nước, nhấn mạnh mối quan hệ chính trị hợp tác giữa hai quốc gia phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên

Đối tác chiến lược vào tháng 1/2025. Đại sứ khẳng định việc thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa các bộ, ngành và cơ quan chức năng hai bên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa các khuôn khổ hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực cho hai quốc gia.

Hải Đăng/VOV-Praha
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