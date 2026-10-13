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Công an Hà Nội tìm bị hại trong vụ lừa bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội

Thứ Ba, 16:23, 13/10/2026
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VOV.VN - Công an TP Hà Nội đang tìm kiếm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc rao bán “suất ngoại giao” tại nhiều dự án nhà ở xã hội. Hai bị can đã bị khởi tố để điều tra về hành vi này.

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng PC03) phát đi thông báo tìm kiếm người bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát (mã số thuế 0110440074), có địa chỉ tại số 30, liền kề 8, khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

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Đối tượng Phạm Thị Hương - Ảnh do CAHN cung cấp

Theo cơ quan công an, vụ án được khởi tố theo Quyết định số 701/QĐ-CSKT ngày 28/4/2025. Ngày 17/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (SN 1985, trú tại xã Bình Minh, TP Hà Nội). Tiếp đó, ngày 8/9/2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can Phạm Hồng Phương (SN 1988, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội). Cả hai bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Mạo danh quan hệ để rao bán “suất ngoại giao”

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phạm Thị Hương đã sử dụng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ để lấy được các “suất ngoại giao” tại nhiều dự án nhà ở xã hội như NHS Trung Văn, Ecohome, NO1 Hà Đình và Handico Complex. Để tạo sự tin tưởng, Hương đánh vào tâm lý khách hàng có nhu cầu mua nhà giá rẻ, đề nghị họ tham gia tư vấn và ký “Phiếu tư vấn” có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát. Sau khi khách hàng tin tưởng, Hương hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc hoặc khoản tiền chênh lệch trực tiếp vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

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Thông báo của công an TP Hà Nội 

Theo thông báo của cơ quan điều tra, việc sử dụng danh nghĩa có thể tiếp cận các “suất ngoại giao” cùng những giấy tờ mang dấu của doanh nghiệp là phương thức được bị can sử dụng để thu hút và tạo lòng tin đối với người có nhu cầu mua nhà. Đáng chú ý, các dự án được nhắc đến trong thông báo là những dự án mà bị can sử dụng thông tin để chào mời khách hàng. Thông báo chưa đưa ra kết luận về trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án này. Hiện cơ quan điều tra chưa công bố tổng số người bị hại và số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.

Đề nghị người từng chuyển tiền sớm trình báo

Nhằm phục vụ quá trình điều tra khách quan, toàn diện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức thông báo rộng rãi, đồng thời rà soát những cá nhân có thể liên quan đến vụ án. Những người từng giao dịch, chuyển tiền đặt cọc, tiền chênh lệch hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Phạm Thị Hương, Phạm Hồng Phương và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát được đề nghị liên hệ cơ quan công an để giải quyết theo quy định pháp luật.

Người dân có thể trực tiếp đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội

Hoặc liên hệ điều tra viên Đỗ Thái Dương, số điện thoại 0983 410 885.

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Bỏ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội là bất cập

VOV.VN - Góp ý Dự thảo Luật Nhà ở, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị giữ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội, đồng thời đề xuất giao UBND cấp tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm căn hộ dành riêng cho cán bộ, công chức nhằm giải quyết nhu cầu an cư cấp bách.

Nguyễn Tùng/VOV.VN
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