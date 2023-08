Bắt nam thanh niên ở Bình Dương mua bán, tàng trữ số lượng lớn ma túy

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Lê Văn Sang có biểu hiện tàng trữ, mua bán số lượng lớn ma túy cho các quán bar, club, karaoke trên thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An.

Sang đang bị công an tạm giữ để điều tra hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ảnh: CA

Khoảng 21h ngày 31/7, phòng Cảnh sát hình sự cùng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Thuận An kiểm tra hành chính phòng trọ của Sang tại khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

Tại đây, lực lượng bắt quả tang Sang đang thực hiện hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lực lượng chức năng cũng thu giữ gần 1,5kg ma túy (gồm ketamin và thuốc lắc) và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an thu giữ số lượng lớn ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy tại phòng trọ của Sang. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, Sang khai nhận, bản thân không có việc làm nên đã liên hệ mua ma túy về phòng trọ phân chia, sau đó bán lại cho các cơ sở giải trí để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các đơn vị phối hợp thụ lý, điều tra mở rộng.