Vụ giết người ở Bình Dương: Chưa xác định được danh tính nạn nhân

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác định, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án dã man, mất nhân tính người, khiến dư luận bức xúc.

Hiện trường nơi phát hiện một phần thi thể bị đốt cháy là bãi đất trống (ảnh: TL)

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an 62 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này.

Để vụ án sớm được điều tra làm rõ, Công an tỉnh Bình Dương liên tục có văn bản kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh biết các thông tin có liên quan đến vụ án thì cung cấp cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương để xác minh, làm rõ.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận được hơn 200 tin báo của người dân có người thân mất liên lạc. Từ tin báo, công an tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác đi các tỉnh xác minh. Qua rà soát, tất cả các trường hợp báo mất liên lạc đều còn sống. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm lai lịch của nạn nhân.

Như VOV đưa tin, ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về việc phát hiện một phần thi thể gồm hai tay và hai chân người đựng trong một túi ni-lông màu đen, bên ngoài là túi du lịch màu đỏ tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên.

Phần thi thể này đã bị đốt. Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là của một người nam trưởng thành, cao từ 1,68m-1,7m.