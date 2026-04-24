  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt nghi phạm đâm chết người tại quán bia sau 2 giờ gây án

Thứ Sáu, 08:50, 24/04/2026
VOV.VN - Trong lúc giao lưu tại bàn nhậu, cho rằng mình bị xem thường, Lương Cao Sơn đã dùng dao đâm chết nam thanh niên 20 tuổi rồi bỏ trốn và bị bắt sau 2 giờ gây án.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Cao Sơn (sinh năm 2000, trú thôn Điềm He 2, xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Lương Cao Sơn tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Khoảng 23h ngày 15/4, Công an xã Điềm He nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại quán bia Beer Mọ Tề. Theo đó, vào buổi tối cùng ngày, Lương Cao Sơn cùng nhóm bạn đến quán này uống bia. Cùng thời điểm, anh H.V.T (sinh năm 2006, trú tại thôn Bản Làn, xã Điềm He) cũng có mặt tại đây. Đến khoảng 22h, anh T sang bàn Sơn giao lưu.

Trong lúc nói chuyện, mâu thuẫn bùng phát, Sơn cho rằng mình không được tôn trọng nên rút con dao gấp mang theo đâm vào vùng ngực trái anh T.

Nạn nhân chạy ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Lương Cao Sơn rời khỏi hiện trường và bỏ trốn về nhà.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt, không để nghi phạm tẩu thoát. Chỉ sau khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng đã xác định, truy bắt và khống chế thành công Lương Cao Sơn khi người này đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Văn Chương/VTC News
Mượn xe mô tô đem cầm cố, 2 mẹ con ở Hà Tĩnh bị khởi tố
VOV.VN - Lợi dụng sự quen biết, 2 mẹ con trú tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã mượn xe mô tô của người thân rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Triệt phá nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa điều tra, làm rõ một ổ nhóm thanh thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội tổ chức đánh bạc tại TP.HCM

VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn tại TP.HCM, đối tượng Bùi Anh Dũng, đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị lực lượng công an Hà Nội bắt giữ, bàn giao cơ quan điều tra xử lý.

