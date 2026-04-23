  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mượn xe mô tô đem cầm cố, 2 mẹ con ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Thứ Năm, 21:57, 23/04/2026
VOV.VN - Lợi dụng sự quen biết, 2 mẹ con trú tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã mượn xe mô tô của người thân rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.


Ngày 23/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai mẹ con Võ Quốc Vũ (SN 2005) và Phạm Thị Thiết (SN 1984), cùng trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Thị Thiết cùng tang vật liên quan vụ án. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Võ Quốc Vũ đã cùng mẹ là Phạm Thị Thiết sử dụng thủ đoạn lợi dụng sự quen biết để mượn xe mô tô của người thân rồi mang đi cầm cố lấy tiền.

Chỉ trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hai đối tượng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quốc Vũ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quốc Vũ và Phạm Thị Thiết theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Võ Quốc Vũ và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thiết.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh
Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989 ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989 ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu
Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu

VOV.VN - Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu

Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu

VOV.VN - Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn
Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

VOV.VN - Sau nhiều năm trốn truy nã, đối tượng Ngô Đức Lượng - người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên sau quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng.

Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

VOV.VN - Sau nhiều năm trốn truy nã, đối tượng Ngô Đức Lượng - người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên sau quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng.

