Mượn xe mô tô đem cầm cố, 2 mẹ con ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Ngày 23/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai mẹ con Võ Quốc Vũ (SN 2005) và Phạm Thị Thiết (SN 1984), cùng trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Thị Thiết cùng tang vật liên quan vụ án. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Võ Quốc Vũ đã cùng mẹ là Phạm Thị Thiết sử dụng thủ đoạn lợi dụng sự quen biết để mượn xe mô tô của người thân rồi mang đi cầm cố lấy tiền.

Chỉ trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hai đối tượng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quốc Vũ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quốc Vũ và Phạm Thị Thiết theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Võ Quốc Vũ và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thiết.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.