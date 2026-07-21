Bắt nhóm đối tượng cá độ bóng đá qua mạng mùa World Cup 2026

Ngày 21/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Nam Ba Đồn vừa phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.

Qua công tác điều tra, lực lượng Công an xác định Hoàng Văn Nam (42 tuổi, trú tại thôn Diên Trường, xã Nam Ba Đồn) là người đứng ra tổ chức nhận ghi cá độ bóng đá cho Trương Xuân Nha Trang (42 tuổi) và Trương Trung Thành (41 tuổi, cùng trú tại xã Nam Ba Đồn).

Đối tượng Hoàng Văn Nam. Ảnh: Cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng ứng dụng Zalo và Telegram để trao đổi kèo cá cược, sau đó xóa toàn bộ tin nhắn nhằm che giấu hành vi vi phạm. Hoàng Văn Nam khai nhận đã tự tìm các tỷ lệ kèo trên mạng, gửi cho những người tham gia để làm căn cứ cá cược, đồng thời trực tiếp nhận kèo, thanh toán tiền thắng, thua và hưởng lợi từ hoạt động cá độ.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định tổng số tiền các đối tượng tham gia cá độ trong trận bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Argentina, diễn ra rạng sáng 16/7 là 47,85 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ 5 điện thoại di động được các đối tượng sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.