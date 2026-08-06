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Bắt nhóm trộn thuốc giảm đau với thảo dược để làm "thuốc Đông y gia truyền"

Thứ Năm, 12:02, 06/08/2026
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VOV.VN - Nhóm đối tượng mua nhiều loại tân dược như Paracetamol; Deltal-Amtex... rồi nghiền thành bột, trộn với thuốc Đông y, thuốc cổ truyền có nguồn gốc thảo dược, sau đó đóng vào túi nilon và dán nhãn “Thuốc Đông y gia truyền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Quang Phước (SN 1952, trú tại Hà Nội) và Bùi Thị Tiết (SN 1988, trú tại Phú Thọ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự.

bat nhom tron thuoc giam dau voi thao duoc de lam thuoc Dong y gia truyen hinh anh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024, Phước nảy sinh ý định pha trộn thuốc hóa dược, tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc Đông y, thuốc cổ truyền nhằm tạo tác dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn và thu hút người mua.

Phước đã mua nhiều loại thuốc, gồm: Paracetamol; Deltal-Amtex... rồi nghiền thành bột, trộn với thuốc Đông y, thuốc cổ truyền có nguồn gốc thảo dược, sau đó đóng vào túi nilon và dán nhãn “Thuốc Đông y gia truyền”.

Thông qua quá trình tham gia sinh hoạt tại Hội thầy thuốc Đông y, Phước quen biết Bùi Thị Tiết và hướng dẫn Tiết cách sản xuất thuốc Đông y. Phước giao Tiết thu mua thảo dược đem phơi khô rồi nghiền thành bột.

Sau đó, Phước mang thuốc hóa dược, tân dược đến nhà Tiết để cùng nghiền nhỏ và pha trộn theo tỷ lệ 100 gam thuốc Đông y với 3 viên thuốc có thành phần giảm đau. Hai đối tượng cùng đóng gói, cho nhãn thuốc có nguồn gốc thảo dược vào túi nilon để bán cho người bệnh.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hà Quang Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố thu giữ 2.772 gói thuốc mang nhãn “Đông y gia truyền”, giới thiệu được bào chế từ cây bách bệnh và một số cây thuốc nam; nhiều lọ, hộp thuốc hóa dược, tân dược; vỏ thuốc đã qua sử dụng cùng các bao nguyên liệu dạng bột màu nâu.

bat nhom tron thuoc giam dau voi thao duoc de lam thuoc Dong y gia truyen hinh anh 2
Tang vật thu giữ trong vụ án.

Tại nơi ở, nơi làm việc của Bùi Thị Tiết, lực lượng chức năng thu giữ 3.000 gói sản phẩm thuốc Đông y gia truyền “bách bệnh”; 3 quyển sổ ghi chép hoạt động buôn bán; tem, nhãn và túi nilon đóng gói sản phẩm; 1 máy ép nhiệt; 1 máy nghiền cùng nhiều loại thuốc hóa dược, tân dược.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục khám xét, thu giữ thêm nhiều sản phẩm thuốc Đông y có pha trộn thuốc tân dược do Hà Quang Phước sản xuất, buôn bán.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
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