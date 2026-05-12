  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

Thứ Ba, 14:31, 12/05/2026
VOV.VN - Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép tại khu vực cửa khẩu.

Khoảng 2h30 ngày 12/5, tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng Chi Ma chủ trì, phối hợp với Đội Trinh sát cơ động, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Lạng Sơn và Công an xã Mẫu Sơn kiểm tra phòng trọ của bà Hoàng Thị Thanh (SN 1989, địa chỉ thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi liêng, tang vật thu giữ 11 bộ tú lơ khơ và 21,9 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi Liêng tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, tang vật thu giữ 11 bộ tú lơ khơ và 21,9 triệu đồng

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Lương (SN 1989, địa chỉ thôn Phú Thụ, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Bá Toàn (SN 1998, địa chỉ thôn Phú Thụ, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Phương (SN 1988, địa chỉ thôn Phú Thụ, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ), Lý Văn Táy (SN 1994, địa chỉ thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Nông Văn Đông (SN 1981, địa chỉ thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Vi Văn Thuận (SN 1981, địa chỉ thôn Cốc Nhãn, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

6 đối tượng bị bắt giữ về hành vi đánh bạc trái phép

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa toàn bộ người vả tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đề điều tra, xác minh làm rõ.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Nghi phạm sát hại vợ con, chém cha mẹ ở Tây Ninh đã tử vong tại bệnh viện

VOV.VN - Sáng 12/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) – nghi phạm trong vụ sát hại vợ, con nhỏ và chém cha mẹ ruột trọng thương đã tử vong trong quá trình điều trị.

VOV.VN - Sáng 12/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) – nghi phạm trong vụ sát hại vợ, con nhỏ và chém cha mẹ ruột trọng thương đã tử vong trong quá trình điều trị.

Nghi án chồng sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn

VOV.VN - Vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị làm một phụ nữ tử vong, nghi phạm được cho là chồng cũ của nạn nhân.

VOV.VN - Vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị làm một phụ nữ tử vong, nghi phạm được cho là chồng cũ của nạn nhân.

Xin ở ghép phòng trọ, cô gái lấy hết thiết bị điện tử của bạn đem bán

VOV.VN - Lợi dụng việc ở ghép cùng phòng trọ, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, Nghệ An) đã tạo sự tin tưởng, nắm quy luật sinh hoạt của bị hại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản rồi mang bán qua mạng xã hội lấy tiền tiêu xài cá nhân.

VOV.VN - Lợi dụng việc ở ghép cùng phòng trọ, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, Nghệ An) đã tạo sự tin tưởng, nắm quy luật sinh hoạt của bị hại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản rồi mang bán qua mạng xã hội lấy tiền tiêu xài cá nhân.

