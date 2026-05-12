Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

Khoảng 2h30 ngày 12/5, tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng Chi Ma chủ trì, phối hợp với Đội Trinh sát cơ động, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Lạng Sơn và Công an xã Mẫu Sơn kiểm tra phòng trọ của bà Hoàng Thị Thanh (SN 1989, địa chỉ thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi liêng, tang vật thu giữ 11 bộ tú lơ khơ và 21,9 triệu đồng.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Lương (SN 1989, địa chỉ thôn Phú Thụ, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Bá Toàn (SN 1998, địa chỉ thôn Phú Thụ, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Phương (SN 1988, địa chỉ thôn Phú Thụ, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ), Lý Văn Táy (SN 1994, địa chỉ thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Nông Văn Đông (SN 1981, địa chỉ thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Vi Văn Thuận (SN 1981, địa chỉ thôn Cốc Nhãn, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa toàn bộ người vả tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đề điều tra, xác minh làm rõ.