Đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp cà phê.

Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ mùa thu hoạch cà phê năm 2026, khoảng 3 giờ ngày 22/11, trong quá trình tuần tra, mật phục tại các vườn cà phê ở thôn 4, tổ công tác Công an xã Ea Ning phát hiện Nguyễn Văn Minh có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh (32 tuổi), trú tại thôn 4, xã Ea Ning bị bắt quả tang khi đang hái trộm cà phê của người dân. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 3 bao cà phê tươi, tổng trọng lượng 171kg, cùng 2 tấm bạt, 1 đèn pin, 1 xe máy và nhiều vật dụng liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, Minh khai nhận số cà phê trên vừa hái trộm tại rẫy của người dân trong thôn. Khi đang chuẩn bị đưa số cà phê này về nhà thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng, Minh khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp cà phê của người dân trên địa bàn. Đáng chú ý, đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Ea Ning đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.