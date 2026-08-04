Bắt quả tang hai thanh niên mang cần sa trong người

Trong quá trình làm nhiệm vụ trên các tuyến đường Quang Trung, Trần Phú thuộc địa bàn các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương và Dương Nội, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y5/141 phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu đen, biển kiểm soát 29B1-104.58 lưu thông theo hướng Trần Phú đi Quang Trung có biểu hiện nghi vấn nên đã bám theo.

Khi các đối tượng đi đến trước cửa số nhà 102 Trần Phú, phường Hà Đông, lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Hai thanh niên được xác định là Hoàng Bảo Anh, SN 1992, trú tại thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh và Đinh Gia Huy, SN 1999, trú tại tổ 9, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng.

Hai đối tượng bị bắt quả tang mang ma túy đi giao cho khách.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại hộc đựng đồ phía trước bên trái của xe mô tô có 1 túi nilon màu trắng, bên trong chứa thảo mộc khô nghi là ma túy.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, Hoàng Bảo Anh khai nhận, số thảo mộc khô trên là cần sa, đang trên đường mang đi giao cho khách. Đồng thời, đối tượng khai nhận còn cất giấu một lượng cần sa tại phòng trọ ở ngõ 2 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Tổ công tác Y5 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời bàn giao toàn bộ đối tượng, phương tiện và tang vật liên quan về Công an phường Hà Đông để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.