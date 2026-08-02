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Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma túy Etomidate

Chủ Nhật, 15:17, 02/08/2026
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Tang vật thu giữ gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu Pod Chill đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu Pod rỗng, 595 thân máy hút Pod cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiết rót và bơm dung dịch.

Trưa 2/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Etomidate ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill) với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 37 đối tượng, thu giữ lượng lớn tinh dầu ma túy cùng hàng nghìn đầu Pod thành phẩm, vỏ Pod chuẩn bị đưa ra thị trường.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây do Lê Quang Trọng (sinh năm 2000, ngụ phường Bình Tân) cầm đầu. Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó, pha chế tinh dầu, bơm vào đầu Pod Chill và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận.

triet pha duong day san xuat, mua ban trai phep ma tuy etomidate hinh anh 1
Các đối tượng và tang vật.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt và mở rộng truy xét các mắt xích liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 30 đối tượng để điều tra về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý 7 đối tượng khác.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu Pod Chill đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu Pod rỗng, 595 thân máy hút Pod cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiết rót và bơm dung dịch.

Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu Pod Chill thành phẩm. Đáng chú ý, việc phát hiện thêm 13.500 vỏ đầu Pod rỗng cùng nhiều thiết bị phục vụ pha chế cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn.

triet pha duong day san xuat, mua ban trai phep ma tuy etomidate hinh anh 2
Tang vật của vụ án.

Nếu toàn bộ số vỏ Pod này được bơm tinh dầu chứa ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn gấp nhiều lần số thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Etomidate hiện đã được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lợi dụng hình thức thuốc lá điện tử với thiết kế bắt mắt, nhiều hương vị để ngụy trang, che giấu hoạt động phạm tội và lôi kéo người sử dụng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và nguồn cung ma túy từ nước ngoài.

Theo Hồng Đạt/TTXVN
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