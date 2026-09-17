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Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, một người dân ở Hải Phòng bị xử phạt

Thứ Năm, 17:02, 17/09/2026
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VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Nghi Dương (Hải Phòng) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 28/8/2026, Công an xã Nghi Dương, Công an TP Hải Phòng đã mời anh V.H.T. (sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại xã Nghi Dương) đến làm việc để xác minh, làm rõ việc đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật trên nền tảng Facebook.

Tại buổi làm việc, cán bộ Công an xã Nghi Dương đã phân tích, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và những hệ lụy có thể phát sinh từ việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

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Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, anh V.H.T. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, chủ động gỡ bỏ bài viết và ký cam kết không tái phạm.

Với sự hướng dẫn nghiệp vụ của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng, Công an xã Nghi Dương đã củng cố hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh V.H.T. theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nội dung trước khi tương tác, không lan truyền những thông tin chưa được xác thực. Người dân nên theo dõi, tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí và các kênh thông tin chính thống của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

 

PV/VOV.VN
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