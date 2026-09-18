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Công an Hải Phòng bắt giữ nữ bị can trốn truy nã gần 24 năm

Thứ Sáu, 17:33, 18/09/2026
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VOV.VN - Thời gian qua, Công an TP Hải Phòng liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã, trong đó có nữ bị can đã lẩn trốn gần 24 năm.

Chiều 17/9, tại tổ dân phố Ngũ Lão, phường Bạch Đằng, Hải Phòng, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Bạch Đằng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Giỏi (sinh năm 1953, trú tại 12A E6 C24 Cầu Tre, quận Ngô Quyền (cũ), Hải Phòng).

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Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi (x) trốn truy nã gần 24 năm. Ảnh: Công an Hải Phòng

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi bị truy nã theo Quyết định truy nã số 16 ngày 13/12/2002 của Phòng Cảnh sát điều tra (cũ), Công an thành phố Hải Phòng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Gần 24 năm lẩn trốn, đối tượng thay đổi nơi cư trú và tìm mọi cách qua mặt cơ quan chức năng. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh chính xác tung tích, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Giỏi.

Trước đó, vào hồi 16h00’ ngày 12/9/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội, Công an phường Lê Chân phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an bắt giữ thành công đối tượng truy nã Bùi Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1989, ĐKTT: số 14/15 Chợ Hàng, phường Lê Chân, Hải Phòng).

Đối tượng Bùi Thị Hồng Ngọc bị truy nã theo Quyết định số 99/QĐTN ngày 28/2/2020 của Cơ quan thi hành án hình sự, Công an thành phố Hải Phòng về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy. Sau thời gian dài lẩn trốn tại Hồng Kông (Trung Quốc), Bùi Thị Hồng Ngọc trở về Việt Nam thì bị Công an phường Lê Chân và Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an bắt giữ.

cong an hai phong bat giu nu bi can tron truy na gan 24 nam hinh anh 2
Đối tượng Bùi Thị Hồng Ngọc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngày 10/9/2026, tại chung cư The Minato phường Lê Chân, Hải Phòng, Công an phường Lê Chân cũng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an kiểm tra, bắt giữ CHEN YIHAO (sinh năm 1991, nơi thường trú: tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Đối tượng CHEN YIHAO đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số W00134 ngày 21/3/2024 của Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về tội Buôn lậu hàng hóa. Hiện, Công an phường Lê Chân thực hiện các thủ tục bàn giao đối tượng cho các cơ quan liên quan theo quy định.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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